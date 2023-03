Al via mercoledì 8 marzo il Festival Printemps Des Arts Di Monte-Carlo . Dalla musica americana al romanticismo francese e tedesco con Michel Dalberto e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo

Il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo apre mercoledì 8 marzo all’Auditorium Rainier III con l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, alla guida del suo direttore Kazuki Yamada, con il solista Michel Dalberto. Di origini piemontesi, Dalberto è tra i più grandi pianisti francesi, che vanta collaborazioni con formazioni e artisti internazionali e una produzione discografica immensa. A Dalberto quest’anno il Printemps des Arts dedica un portrait scandito da tre appuntamenti.

Il concerto inaugurale apre con l’esplosiva partitura americana per percussioni “Clapping Music” per passare poi all’Ottocento francese di César Franck: il poema sinfonico “Les Djinns” basato sull’omonima poesia di Victor Hugo e ispirato a creature soprannaturali e cangianti con audaci passaggi virtuosistici al pianoforte cede il passo alle “Variations symphoniques”, capolavoro del compositore francese, esempio dell’eccellente padronanza della forma della variazione e di impeccabile fusione tra pianoforte e orchestra. Chiude la maestosa e struggente Sinfonia n. 2 di Anton Bruckner.

Giovedì 9 al Museo Oceanografico ritroviamo Dalberto impegnato ad interpretare Schubert (di cui ha inciso l’intera produzione pianistica), dalle deliziose miniature pianistiche “Moments musicaux” alla vena brillante e virtuosistica della Fantasia in Do maggiore “Wanderer Fantasie”. Venerdì 10 al Théâtre des Variétés è la volta del cinema surrealista che arriva fino alle pellicole di oggi accompagnato dalle musiche del Trio Énéide. La produzione liederitsica romantica di Franck, Schubert, Fauré e Duparc sarà protagonista del concerto di sabato 11 al One Monte-Carlo nel duo che vede Michel Dalberto insieme al baritono-basso franco-irlandese Edwin Crossley-Mercer, abituato a solcare i palcoscenici di tutto il mondo. La musica vocale, questa volta tedesca, è nuovamente protagonista del concerto di fine weekend domenica 12 all’Auditorium Rainier III con pagine intrise di profonda spiritualità affidate all’Ensemble Insula Orchestra e al Coro Accentus.

Quest’anno al Printemps des Arts non mancano le direttrici d’orchestra, con una formazione e una carriera di grande prestigio, oltre a Laurence Equilbey alla guida dell’Insula Orchestra (12 marzo) vi saranno anche Stéphanie-Marie Degand, impegnata nel duplice ruolo di violinista e direttrice dell’Ensemble La Diane Française (18 marzo) ed Eva Ollikainen con la BBC Symphony Orchestra (24 marzo).

Sabato mattina Michel Dalberto terrà una masterclass e nel pomeriggio di mercoledì e sabato vi saranno due tavole rotonde (la prima su “musica assoluta e musica a programma” e la seconda su Fauré) sui programmi dei concerti serali.

PRINTEMPS DES ARTS 2023

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 8 MARZO

18.30 – Tavola rotonda

Auditorium Rainier III

« Musica pura vs musica a programma» con Jean-François Boukobza e Manon Decroix, musicologi, Bruno Mantovani, direttore artistico

modérée par Tristan Labouret, musicologo

20.00 – Concerto

Auditorium Rainier III

Steve Reich (1936-), Clapping Music

Julien Bourgeois e Bruno Mantovani, percussioni

César Franck (1822-1890), Les Djinns, poema sinfonica per pianoforte e orchestra

Variations symphoniques, per pianoforte e orchestra

Anton Bruckner (1824-1896), Symphonie no 2 en do mineur (version de 1877)

Michel Dalberto, pianoforte

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada, direzione

GIOVEDÌ 9 MARZO

18H30 – Conferenza

Musée océanographique, Salle Tortue

«Lo stile maturo di Franz Schubert» con Nicolas Dufetel, musicologo

20.00 – Concerto

Musée océanographique

Franz Schubert (1797-1828), Sonate en la mineur, D. 537

Moments musicaux, D. 780 (extraits)

Fantaisie en ut majeur « Wanderer-Fantasie », D. 760

Sonate en si bémol, D. 960

Michel Dalberto, pianoforte

VENERDÌ 10 MARZO

20.00 – Concerto / Cinema surrealista d’Europa e d’America

Théâtre des Variétés

Trio Énéide

Claudio Bettinelli, percussioni

Hervé Cligniez, clarinetto e clarinetto basso

François Salès, corno inglese, duduk, oboe elettronico e theremin

Georges Melies, L’Alchimiste Parafaragamus ou La Cornue infernale, 1906

Man Ray, Le Retour à la raison, 1923 - L’Étoile de mer, 1928

Mary Ellen Bute e Ted Nemeth, Synchromy n° 2, 1936

Norman McLaren, Points, 1949 - A Phantasy, 1952

Standish Lawder, Necrology, 1970

David Lynch, Lumière et Compagnie, 1995

Martin Reinhart e Virgil Widrich, TX-transform, 1998

Claudio Bettinelli, Intermezzo, 2022

François Salès, Try again, 2022 – Merz alors !, 2022

Ernst Moerman, Monsieur Fantômas, 1937

SABATO 11 MARZO

10H – 13H – Masterclass

Centre Culturel Prince Jacques, Beausoleil

Con Michel Dalberto, pianoforte

18H30 – Tavola rotonda

One Monte-Carlo, Amphithéâtre

« Gabriel Fauré, sociétaire national de musique »

con Irène Mejia, musicologa e Bruno Mantovani, diettore artistico del festival,

moderatore Tristan Labouret, musicologo

20H – Concerto

One Monte-Carlo

César Franck (1822-1890)

Chant : Pour moi sa main cueillait des roses

Nocturne : Ô fraîche nuit !

Henri Duparc (1848-1933)

Chanson triste

La Vague et la Cloche

La Vie antérieure

Gabriel Fauré (1845-1924)

La Bonne Chanson, op. 61

Franz Schubert (1797-1828)

Erlkönig, D. 328

Litanei auf das Fest aller Seelen, D. 343

Am Bach im Frühling, D. 361

Der Zwerg, D. 771

Schwanengesang (extraits), D. 957

Edwin Crossley-Mercer, baritono

Michel Dalberto, pianoforte

DOMENICA 12 MARZO

15H – Concerto

Auditorium Rainier III

Felix Mendelssohn (1809-1847),

Cantate Vom Himmel hoch

Christus, op. 97, première partie : « Die geburt Christi »

Motet Herr, nun lässest Du deinen Diener in Friede fahren, op. 69 no 1

Wolfgang Rihm (1952-),

Fragmenta Passionis (extrait) : Da schrien alle

Felix Mendelssohn (1809-1847),

Christus, op. 97, seconde partie : « Das leiden Christi »

Verset Am Karfreitag, op. 79 no 6

Die erste Walpurgisnacht, op. 60

Hélène Carpentier, soprano

Hilary Summers, contralto

Stanislas de Barbeyrac, tenore

Florian Sempey, baritono

accentus

Insula orchestra

Laurence Equilbey, direzione

Frank Markowitsch, direttore di coro

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; Printempsdesarts.mc