“Mougins Monumental 2023” propone le opere dello scultore olandese Gabriël Sterk (Foto)

Per la sua ottava edizione, la mostra all'aperto Mougins Monumental 2023 accoglie lo scultore olandese Gabriël Sterk, appassionato del bronzo in tutte le sue forme.

Diciotto opere per una retrospettiva dello scultore che rende omaggio ad artisti celebri come "Rembrandt" in abiti da lavoro, Van Gogh, "Il ladro di girasoli", "Cézanne" in movimento, senza dimenticare “Picasso” esposto in città ormai da diversi anni.

Allo stesso modo, rende anche un vibrante omaggio alla bellezza femminile, armoniosa e solare.

L'artista esplora anche le profondità più oscure dell'animo umano attraverso temi mitologici e biblici. Così, la sua spettacolare opera "Phaéton" che fa di Gabriël Sterk un maestro della scultura animale.

Altre statue come "Viaggio eterno" o "Autodistruzione" richiamano l'urgenza di amare e agire prima che sia troppo tardi.

Infine, in "Noyade", l'artista ha modellato l'acqua e l'aria in un enorme punto interrogativo: i nostri stili di vita hanno trasformato gli elementi naturali in mostri invisibili che ora si stanno prendendo la loro rivincita.

Sebbene i temi siano vari, la stessa energia vitale anima tutto questo lavoro impegnato che celebra l'incredibile bellezza della natura in tutte le sue forme tanto quanto mette in discussione la nostra responsabilità nel preservarla.