Andrea Giraudo presenta "Feeling Good", il suo nuovo singolo targato Pms (Video)

Andrea Giraudo è un artista difficilmente classificabile, dotato di un gusto blues ma anche di grandi doti come pianista, compositore e cantautore. La sua musica presenta elementi groove e soul che si inseriscono all'interno della tradizione italiana rappresentata da Conte, Battisti e Jannacci.

"Feeling Good", che non è solo una versione inglese di "stare bene" ma piuttosto un ritorno alle radici, nasce dall'amore profondo di Andrea Giraudo per la cultura musicale americana in tutte le sue sfaccettature, dal bianco al nero. Per questo motivo, la traduzione in inglese ci offre una canzone più scorrevole con un groove di stampo R&B.





Come diceva il grande Nino Ferrer ne "La pelle nera": "L'italiano non è adatto a questa musica qui".





Goditi la musica!

Biografia

Nelle performance di Andrea Giraudo, la musica è il protagonista principale. Canzoni che rimangono impresse nella mente dei fan, in un costante scambio emotivo tra chi suona e chi ascolta.

La sua musica unica, che connette la canzone d'autore ad altri generi, lo ha portato a collaborare con Tony Esposito per il riarrangiamento del brano "Virgole in pasto" e a esibirsi in luoghi iconici nel corso degli anni come il Bravo Caffè Club di Bologna, l'Arena Live Festival di Cuneo con Dario Ballantini, l'Arciliuto e il live club "Na Cosetta" di Roma. "Stare bene" è un'esperienza musicale dove il pianoforte si trasforma in un racconto, fatto di note che mordono e accarezzano, accompagnate dalla voce blues del cantautore. Un viaggio ricco di leggerezza, ironia, cinismo e amore infinito. La formula del disco è un mix di pop, rock e blues che crea un'esperienza musicale piacevole per l'ascoltatore. Le performance dal vivo sono state molto apprezzate dal pubblico e le ultime due date del tour nel 2021 hanno riscosso grande successo nei teatri piemontesi di Bra e Boves, registrando il tutto esaurito.

Lo scorso anno Giraudo ha portato avanti un altro progetto di grande importanza a cui è molto legato: il brano “Un cuore solo”, un inno al Torino Calcio, di cui è sempre stato tifoso. Un Inno rivolto anche a tutti i sostenitori granata che mettono il loro cuore nel pallone e vivono le partite insieme al Torino FC. Recentemente è stato ospite nella trasmissione di GRP dedicata alla squadra, dove si è parlato della Mostra di opere in programma a fine Maggio che vedrà la presenza di alcuni personaggi famosi legati alla squadra granata.