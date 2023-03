Borsa e investimenti: occhi puntatati sulle azioni sul litio

Gli investimenti in azioni sono tra i più apprezzati in assoluto in tutto il trading online. Le azioni sono uno dei simboli più universalmente noti del mondo finanziario e non a caso presentano tutte le caratteristiche più distintive di un intero settore. Ovviamente esistono migliaia di azioni, che rimandano alle realtà più disparate: anche perché le società quotate in Borsa possono avere a che fare con la produzione, la gestione e la vendita di qualsiasi genere di prodotto o servizio.

Ed essendo il mercato dinamico per sua stessa natura, accade che diverse azioni catturino l’attenzione di una fetta di investitori più o meno ampia, in base al singolo periodo storico. In tal senso, oggi è cresciuto l'interesse nei confronti delle azioni legate al litio, titoli di società che si occupano dell'estrazione e dell'utilizzo di questo metallo per molteplici produzioni. Investire in azioni sul litio non significa dunque investire direttamente sulla materia prima. Significa piuttosto scommettere su società che, a loro volta, puntano sulla materia prima in questione.

Cosa sono le azioni

Prima di entrare nel merito delle azioni sul litio, sarà sicuramente utile fare un piccolo passo indietro. Innanzitutto definendo cosa sono le azioni e quali sono le loro caratteristiche principali. Le azioni sono fondamentalmente frazioni di società quotate in Borsa: acquistando un tot di azioni dell’azienda “X”, un trader dunque diventa suo proprietario a tutti gli effetti, anche se in percentuali più o meno rilevanti. Con questi presupposti non sorprende che il prezzo delle azioni sia una conseguenza diretta dello stato di salute dell’azienda. In questo senso i fattori che possono influire sulla quotazione sono molteplici. Il primo elemento considerare sono i libri contabili della società: quindi il suo fatturato, i suoi utili, i suoi margini, ma anche le sue posizioni debitoria.

Dopodiché occorre conoscere la posizione dell’azienda sul mercato rispetto a quella di eventuali competitor. Infine bisogna sempre monitorare notizie o indiscrezioni che potrebbero avere ripercussioni sul mercato: ad esempio il lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio spesso portano a vere e proprie impennate di valore. Allo stesso modo rumors su fusioni o riduzioni del personale spesso tendono ad abbassare la quotazione delle azioni proprietarie.

Perché puntare sulle azioni sul litio

Le ragioni per investire sulle azioni sul litio sono diversi. Il primo è di natura politica e riguarda la più stretta attualità: le recenti tensioni tra la Cina e Taiwan infatti stanno riducendo l’offerta della materia prima. Parallelamente la richiesta continua a salire, anche perché il litio è un elemento semplicemente fondamentale per la realizzazione di semiconduttori. E i semiconduttori sono a loro volta una componente chiave di tantissimi device: dagli smartphone ai computer, dalle automobili agli speaker. In questo momento storico si sente spesso parlare di crisi dei semiconduttori, ma si potrebbe benissimo parlare di una più generale crisi del litio. Ecco dunque spiegato come mai tantissimi trader vadano quotidianamente a caccia di azioni legate al litio.

Tra le più interessanti vale la pena di citare Albermarle: una società americana produttrice di litio, di bromuri, di cobalto e di zinco. Fari puntati anche su LAC, ovvero Lithium Americas Corpoation, una società mineraria che sviluppa depositi di litio in Sud America. Sempre in Sud America opera la Sociedad Quimica y Minera de Chile: uno dei più grandi produttori di litio di tutto il pianeta. Infine spazio all’asiatica Ganfeng Lithium: una vera e propria eccellenza del mercato cinese, che sta vivendo un momento di grandissima crescita soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici.