Nizza, la primavera all’insegna della musica. Il calendario (Foto)

Da sabato 11 marzo 2023 tornano, a Nizza, i concerti di Nice Music Live e Nice Jazz Festival che promettono una primavera ricca di funk, jazz, world music e anche elettronica che entusiasmerà gli amanti della musica.



Questo il programma



Kareen Guiock-Thuram: «Nina» – Tribute to Nina Simone – Sabato 11 marzo 2023 ore 20 – Conservatoire de Nice

Prima parte: Hugo Dangel Trio.





Fakear – Sabato 25 marzo 2023 ore 20,30 – Théâtre Lino Ventura





Birth of the cool – Miles Davis: le Nice Jazz Orchestra invite Sylvain Gontard – Sabato 25 marzo 2023 ore 20,30 et Domenica 26 marzo 2023 ore 15 – Théâtre Francis Gag





Giovanni Mirabassi New Quartet ft. Guillaume Perret – Mercoledì 5 aprile 2023 ore 20 – Stockfish

Brooklyn Funk Essentials – Mercoledì 12 aprile 2023 ore 20 - Stockfish – Concert placement libre debout

Prima parte: Cyril Benhamou.

Sly Johnson 55.4 – Mercoledì 3 maggio 2023 ore 20 – Stockfish – Concert placement libre debout



Groundation – Hebron Gate – 20th Anniversary ToUR – Sabato 20 maggio 2023 ore 20 – Théâtre Lino Ventura

Prima parte: Jeyo. Jeyo est un globe-zikeur, propagateur de bonne humeur.





Femi Kuti & The Positive Force – Giovedì 25 maggio 2023 ore 20 – Théâtre Lino Ventura

Prima parte: Syna Awel – « Thilissa Live Electro ».