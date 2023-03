Cani, gatti, cavalli, pesci rossi, canarini, capre…una sfilata di animali sulla Promenade a Nizza

L’idea è di quelle destinate a piacere ed a indurre molte persone a partecipare: la percentuale di francesi che possiede un animale è molto alta e l’amore portato nei confronti non solo di cani e gatti è risaputo.

E allora…l’uovo di Colombo. Domenica 2 marzo 2022, alle 10, i possessori di animali (non solo cani a gatti), ma di tutti gli animali, dai pesci rossi in una boccia di vetro ai canarini nella gabbietta, dai cavalli alle capre e chi più ne ha ne metta, sono invitati a trovarsi sul Quai di Rauba Capeu, a fianco della struttura #IloveNice, per procedere con una marcia che percorrerà la Promenade des Anglais.

A sfilare gli animali assieme con i loro “amici” umani: nessun petardo, nessun rumore che possa spaventare, solo qualche gruppo folk per rallegrare la sfilata della quale i protagonisti assoluti saranno gli animali.

Saranno loro a “dare voce” alla sfilata, voluta dal Consigliere Municipale di Nizza Henry - Jean Servat con delega alla protezione degli animali.