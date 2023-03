Francia: al via l’operazione “trimestre anti-inflazione". Prezzi ribassati per centinaia di prodotti

Parte il 15 marzo l’operazione “trimestre anti-inflazione", frutto di un accordo tra il governo francese e la grande distribuzione.

I prezzi in questi mesi hanno subito una preoccupante fiammata e l’INSEE ha valutato nel 14,5% l’inflazione su base annua.

Di che preoccuparsi, soprattutto nei confronti delle famiglie con minori possibilità che si scontrano ogni giorno con prezzi impossibili che stanno spostando il ceto medio in una condizione di semi povertà.

Di qui il tentativo di “spegnere l’incendio” con un’operazione che vedrà impegnate le grandi catene alimentari (Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, Aldi), ma non Leclerc, che non ha aderito all’iniziativa, proponendo, per centinaia di prodotti, il “prezzo più basso possibile”.

Scartata l’ipotesi di creare un “paniere”, per l’opposizione della grande distribuzione, il governo è ripiegato su una campagna di tre mesi durante i quali una serie di prodotti (a scelta delle catene commerciali) saranno proposti con dei costi ridotti.

Questi prodotti saranno riconoscibili da una cartellino tricolore recante la scritta “trimestre anti-inflation”.

Ad essere interessati, innanzi tutto, i prodotti col marchio della catena commerciale, ma anche le altre marche aderiranno all’iniziativa.

Se l’operazione riuscirà, sarà una ricorsa ad abbassare i prezzi, dal costo di svariati milioni di euro, che potrebbe dare fiato alle famiglie e calmare la corsa ai rincari.

L’operazione “trimestre anti-inflation” inizierà il 15 marzo 2023 e terminerà il 15 giugno di quest’anno.