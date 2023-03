Ligue 1: solo il Paris Saint Germain "corre". Sconfitta del Monaco, pari del Nizza

Giornata importante, la ventisettesima, per la definizione della classifica.

Soprattutto in coda, i risultati stanno dando una fisionomia precisa per individuare quali saranno le quattro squadre destinate a retrocedere in Ligue 2.

In testa, la vittoria, sul filo di lana, del Paris Saint Germain in casa del Brest rafforza il primo posto dei parigini ed avvicina il traguardo della conquista del titolo. Resta solo da comprendere con quante giornate di anticipo rispetto all’ultima giornata.

Rallenta, inopinatamente, la corsa del Marsiglia che, opposto allo Strasburgo, non va oltre il pareggio casalingo e "cede" due punti al Paris Saint Germain, pur conservando il secondo posto in classifica.

Il Monaco, da parte sua, perde la seconda partita in tre giornate per giunta fra le mura amiche, ad opera dei Reims e vede il Lens allontanarsi e consolidarsi al terzo posto.

Il pareggio del Nizza a Nantes allunga la serie positiva dei rossoneri, ma “non aiuta” nella marcia per conquistare almeno la quinta piazza, l’ultima ad assicurare un posto in Europa. Il Nizza, infatti, non riesce ad approfittare della “ghiotta” occasione dovuta ai pareggi contemporanei del Lille con il Lione e del Rennes in casa dell’Auxerre.

Quarto risultato utile consecutivo per il Lens che ha battuto, con un pesante risultato, il Clermont, mentre il Lorient, che ha battuto il “povero” Troyes sorpassa il Nizza in classifica generale.

In coda quarta sconfitta consecutiva per l’Angers (col Tolosa) che ormai ha perso le ultime speranze di salvezza. Le sconfitte del Troyes (col Lorient) e dell’Ajaccio col Montpellier appesantiscono la posizione delle due formazioni.



Giovedì 16 marzo il Nizza, riceverà all’Allianz Riviera il moldavi del Tiraspol, battuti a casa loro col minimo scarto. Per i rossoneri è l’occasione per approdare ai quarti di Conference League.

Poi si tornerà a vivere l’atmosfera del campionato con l’anticipo che si disputerà venerdì 17 marzo fra il Lione e il Nantes: un incontro che anticipa quello che le due squadre disputeranno il prossimo 4 aprile quando si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa di Francia e, con ogni probabilità, anche l’accesso all’Europa League.

Sabato 18 marzo il calendario mette di fronte Tolosa – Lille e Lens -Angers, due incontri importanti in chiave accesso alle coppe.