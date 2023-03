“Il valzer e la famiglia Duault”, un concerto alla Cuisine di Nizza

Domenica 19 marzo 2023 alle ore 15, a La Cuisine , la nuova sala del Teatro Nazionale di Nizza, verrà proposta la storia inb musica “Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse”.

A Vienna, nel XIX secolo, una dinastia rivoluzionò la musica al punto da contagiare l’Europa intera col ritmo del valzer. Alain Duault racconta la triplice storia di questa dinastia viennese che “cambiò” il mondo.

Noto agli amanti della musica, Alain Duault non ha eguali quando si tratta di parlare di musica e aiutare a comprenderla.

Accompagnato dalla giovane soprano francese Julie Goussot, che interpreterà, con il suo timbro argenteo, alcune melodie viennesi e dalla formidabile Jane Latron, alla bacchetta, condurrà attraverso le generazioni di una famiglia diversa da tutte le altre: il padre Johann, il fondatore, i suoi figli Josef, Johann Junior o il più discreto Eduard, instancabili portatori di successi ormai universali e tutti i loro emuli.

Teaser del concerto-racconto



"Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse"

Direttore musicale Jane Latron

Narratore Alain Duault

Soprano Julie Goussot

Orchestre Philharmonique de Nice

Appuntamento a La Cuisine, la nuova sala del TNN, domenica 19 marzo 2023 alle ore 15. La sala di trova in Boulevardd du Mercantour 155 a Nizza.

Accesso in tram (linea 2, fermata Cadam), in autobus (linee 17, 22, 50 e 59 anche fermata Cadam) o in auto.