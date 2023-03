Roquebrune Cap Martin: a passeggio sul Mont – Gros, ecco come festeggiare la Giornata Internazionale delle Foreste

Lasciarsi tentare da una passeggiata guidata, sul sentiero che porta alla cima del Mont-Gros e da animazioni sui temi dell'alimentazione e della salute delle foreste: questa è una proposta in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste.

In collaborazione con il Principato di Monaco, il comune di Roquebrune-Cap-Martin e l'ONF, invitano a “celebrare la foresta” il prossimo 18 marzo 2023: il tema della Giornata internazionale delle foreste 2023 è "Buona salute e benessere".





A due passi da Monaco si trova la “terre d’histoire” di Roquebrune-Cap-Martin, un ricco patrimonio naturale e culturale.

Roquebrune si estende dal mare al suo villaggio arroccato a 225 metri sul livello del mare: da lì si accede al sentiero escursionistico che porta a Mont-Gros.

L’evento in programma sabato è anche un'opportunità per promuovere la foresta, l'albero, il legno, il lavoro dei forestali e per celebrare la partnership tra il comune di Roquebrune-Cap-Martin e il Principato di Monaco.

Questa collaborazione ha generato interventi di protezione dell'ambiente e la sua valorizzazione.

La partnership è stata avviata dopo gli incendi del 1986 per favorire la protezione delle foreste e della biodiversità in una dinamica di sviluppo dell'accoglienza del pubblico: creazione di percorsi, passeggiate e sentieri collegati tra loro, viste panoramiche, installazione di “casette” per insetti, strutture dedicate.

Sabato 18 marzo 2023, l'ONF, il comune di Roquebrune-Cap-Martin e il Principato di Monaco propongono un'animazione gratuita, su prenotazione online.





Con la “balade commentata” di circa un’ora e mezzo, ci si avventura lungo il sentiero che porta alla vetta del Mont-Gros.

Durante la passeggiata, saranno organizzate anche attività sui temi del cibo e della salute delle foreste.



Cima arrotondata circondata da barre calcaree a strapiombo, Mont-Gros domina la baia di Roquebrune-Cap-Martin.

Il panorama offre la contemplazione della foresta e della natura: tra pace e panorami mozzafiato, lo sguardo spazia nell'infinito nel luogo dove il cielo azzurro e le Alpi meridionali sfociano nel Mediterraneo.

Orari delle passeggiate:

9,30 – 11

10 – 11,30

11,00 – 12,30

11,30 – 13,00

14 – 15,30

14,30 – 16