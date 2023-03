'Pasqua è Reale': alla palazzina di caccia di Stupinigi il grande evento

Le scuderie reali della magnifica Residenza sabauda, patrimonio dell’Unesco, vi sorprenderanno con fantastiche attività per tutta la famiglia che verrà coinvolta in un vero clima di festa pasquale in cui la gioia, la solidarietà, l’arte, la bontà enogastronomica trionferanno. Nel fantasmagorico VILLAGGIO PASQUALE, ricco di giganti e uniche installazioni scenografiche di palloncini a tema pasquale, firmate realizzate da balloon artist by ROCCA FUN FACTORY, tanti particolari e interessanti i laboratori gratuiti saranno disponibili per i bambini che verranno accolti dalla simpaticissima mascotte il Pulcino Reale con cui scattare una foto ricordo. Fiore all’occhiello sarà la Prima Mostra di Dolci pasquali d’autore con esclusive uova artistiche di cioccolato di illustri maestri pasticceri e cioccolatieri, legata alla solidarietà. I visitatori potranno ammirare le spettacolari stanze regali del Museo della Palazzina e lasciarsi tentare dalle delizie enogastronomiche dolciarie dello Street food e del Mercatino Pasquale . Entusiasmante sarà per tutta la famiglia lo Spettacolo Teatrale e show “La Festa è Reale”. Scopriamo nel dettaglio le attività:

HAPPY LAB

Wow tanti lavoretti creativi e sorprese che ogni bambino può portare a casa nei laboratori e workshop gratuiti realizzati da professionisti . Scopriamoli:

Laboratori naturalistici

APE LAB : DIVENTA UN IMPOLLIN… ATTORE ! by PARCHI REALI

Il GIOCO IN LEGNO DELL’ARNIA per trasmettere la complessità sociale di questi insetti;

LA RAPRESENTAZIONE DEL MONDO degli impollinatori;

LABORATORIO DIVENTA “IMPOLLIN…ATTORI”: come creare una piantina da portare a casa in vasetto.

CONOSCI L’AMICA APE by Rivarossa Apicoltura UN VIAGGIO ALL’INTERNO DI UN’ARNIA DIDATTICA E DEL MONDO DELLE API con le attrezzature tipiche dell'apicoltura e regali di gadgets. Simulazioni di apertura dell'arnia con all'interno i telaini dell'apicoltore, e la danza delle api per individuare il fiore da bottinare e si racconterà la storia dell'ape operaia con l'utilizzo di un libro dedicato

Laboratori e workshop artistici

BALLOON CAMP BY ROCCA FUN FACTORY tenuto da "il Mitico Luco" che vi stupirà con creazioni incredibili di palloncini e al termine anche uno spettacolino.

PASQUET DAY Attività sportiva by Pallacanestro Nichelino Ads Ogni bambino potrà gioire facendo canestro e ricevendo un gadget, con le indicazioni della squadra della Pallacanestro Nichelino attenta alla promozione dei valori sportivi presso il settore giovanili.

Caccia all’uovo by Biblioteca Comunale di Nichelino Una divertentissima Caccia all’uovo in un percorso tracciato da indovinelli fiabeschi e immagini sul tema pasquale curate dalla Biblioteca Comunale di Nichelino, aspetta tutti i bambini che potranno ricevere una dolce sorpresa

Laboratori Mani in Pasta

DECORA E GUSTA IL BISCOUOVO DI STUPINIGI by PANACEA . I biscotti a forma di uovo prodotti con le farine di Stupinigi da Panacea potranno essere decorati con materiale commestibile e portati a casa o degustati da ogni bambino dopo il laboratorio.

IL PERSONAGGI IN PASTA DI ZUCCHERO by WILMA&ELIO Pasticceria. Metterete le mani in pasta di zucchero e darete vita ai personaggi pasquali da portare con voi, con la direzione dei pasticceri che vi mostreranno anche le loro fantasiose uova di pasqua anche a forma di Minions.

PERCORSO LUDICO – EDUCATIVO CON ANIMALI by ASINATREKKING A PAGAMENTO IN LOCO Dove c’è un cuore pieno d’amore c’è un animale. Un approccio ludico e sensoriale con gli animali, cura, conduzione e cavalcatura, approccio da terra, e tiro con l’arco. Cosa potranno fare nel laboratorio gestito da Asintrekking asd ? Spazzolare, accarezzare, prova dell’amicizia e passeggiate all’interno del cortile della Palazzina il sabato e la domenica.

Mostra di Dolci pasquali d’autore E SOLIDARIETA’

Un tavolo regale con allestimenti di corte a cura di Giorgia Galli event planner, ospiterà preziosi, elaborati, bizzarri, dolci d’autore con un tripudio di uova di cioccolato. Prestigiosi cioccolatieri e pasticceri d'Italia appartenenti anche all'illustre Comitato del Gianduiotto Torino, con le loro opere d’arte e pezzi unici renderanno omaggio alla gioiosa Festa pasquale.

Volete conoscere i nomi degli illustri autori?

COMITATO GIANDUIOTTO DI TORINO con Guido Castagna - Giaveno-To Franco Ugetti Pasticceria Ugetti Bardonecchia Giovanni Dell’Agnese Pasticceria Dell'Agnese Torino, Silvio Bessone Vicoforte (CN), Giorgia Fagiolo Peirano Busca (CN), Davide Barbero Asti e Marco Vacchieri Rivalta

ALTRI ARTISTI PASTICCERI E CIOCCOLATIERI

ARTIC EVENTS BY CUBERS

CANDIFRUTTO / CHICCHISIANI

DOLCIAMO PASTICCERIA CERES

LA BAITA

PASTICCERIA STRATTA

PYERANO PFATISH,

SHEBIRE’

VILMA & ELIO PASTICCERIA

JUSCILENE ACACIO CAKE DESIGNER

La bellezza si lega alla Solidarietà. Come? Si potrà donare un contributo all’Associazione Amici dei bambini cardiopatici dell’ospedale Regina Margherita per ottenere le opere artistiche dolciarie in mostra.

SPETTACOLO TEATRALE PER TUTTA LA FAMIGLIA “LA FESTA E’ REALE” by Arte in vita Un momento magico per vivere l'atmosfera di Pasqua nella "sala dei camini" della Palazzina di Caccia di Stupinigi, fra musica, fiabe, divertimento. Uno spettacolo per famiglie, divertente e poetico, in cui le storie fantastiche si mescoleranno a racconti di vita reali ambientati nella Palazzina di Caccia durante il tempo Pasquale.

MERCATINO PASQUALE Buonissime proposte dolciarie e legate alla festività vi alletteranno se siete alla ricerca di un dono particolare . Per chi ha voglia di originalità non mancherà l’oggettistica particolare e solidale.

APERTIVI – FOOD& DRINK Una giornata di festa da trascorrere in compagnia. Lasciatevi tentare dalle deliziose merende della caffetteria tra delizie e cioccolato, per poi assaporare i frizzanti aperitivi con spriz, prima di un buon pranzo o cena tra primi piatti di qualità accompagnati da un buon vino o birra artigianale. Per i bambini? Tante gustose proposte

Vi aspettiamo nel Regno dell’allegria con un cartellone di bellissime INIZIATIVE.





PROGRAMMA DI INIZIATIVE per vivere un Week end dolcissimo

VENERDì 24 MARZO NOTTE BIANCA e OPENING GUESS ore 17

SABATO 25 MARZO : Presenza della Regina Margherita rappresentata da Marilena Sema e delle Maschere della città di Vinovo per la tradizione contadina legata alle uova la Bela Pulaiera e il Cucaeuv

SCOPRIAMO I RAPACI con FALCONERIA ARTEMIDE

- esposizione rapaci con divulgazione loro caratteristiche biologiche e caratteriali

- possibilità di scattare foto con i nostri rapaci per chiunque lo desideri

- laboratori e intrattenimento per bambini: colora i rapaci e crea le maschere

- bancarella gadget artigianali a tema rapace

Arrivano i cosplayer di Accademia 72 con belle attività e gadget per i bambini

DOMENICA 26 MARZO

- Ore 10.45 Canti con PICCOLO CORO SISTER QUEEN nel cortile esterno della Palazzina di Caccia

- Presenza della Regina Margherita rappresentata da Marilena Sema e le maschere della città di Nichelino Monsù Panatè e Madama Farina

- Rappresentazione degli antichi mestieri e giochi della tradizione popolare del Gruppo BORGO TALLE

- Ore 15 LIVE DI SCULTURA DI GHIACCIO PASQUALE con l’artista Gianbattista Lanni by Artic Events Cubers





Tutti gli aggiornamenti su

Facebook Pasqua è Reale

Instagram Pasqua_Reale





Orari

24 Marzo Notte Bianca dalle ore 17:00 alle ore 22:30

25-26 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 20:00





I biglietti possono essere acquistati on line WWW.PASQUAREALE.IT oppure presso la BIGLIETTERIA IN LOCO durante i giorni della manifestazione !