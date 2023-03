Ligue 1: bagarre in testa e in coda. Solo Paris Saint Germain e Angers…stanno a guardare!

L’impressione è quella che tutte le squadre di alta classifica giochino a far vincere il torneo il più in fretta possibile al Paris Saint Germain.

Nell’ultima giornata disputata, nove prime inseguitrici del Paris Saint Germain, hanno vinto solo il Lens (ora terzo), il Reims e il Lorient (distanziati di ben 23 punti dalla prima).

Insomma tanti stop and go che penalizzano soprattutto le tre formazioni del Mediterraneo che qualcosa alla classifica hanno ancora da chiedere.

Accade che il Marsiglia, opposto allo Strasburgo e il Nizza, che incontrava il Nantes non siamo riuscite ad andare oltre al pareggio con due formazioni di bassa classica. Ancora peggio il Monaco (che ha collezionato due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre gare) che ha perso in casa, battuto dal Reims.

Una situazione che potrebbe rimescolare le carte nella lotta per un posto in Europa e che potrebbe riservare anche qualche sorpresa.

In coda la solfa è molto simile. Dato per spacciato l’Angers, che perde da quattro giornate di fila, le altre candidate alla Ligue 2 non sono riuscite a vincere e la classifica rimane pressoché incollata.

Penultimo il Troyes a quota 20, l’Ajaccio veleggia un punto sopra e l’Auxerre è a quota 23 in compagnia di Brest e Strasburgo. Non ancora completamente tranquillo il Nantes che si trova a 29 punti e che ha pareggiato (col Nizza) dopo tre sconfitte consecutive. Saranno queste le squadre a disputare la volata per evitare i tre posti che condanneranno a far compagnia all’Angers.

È già nuovamente il momento di immergerci nel campionato: la gara che si disputerà venerdì 17 marzo fra il Lione e il Nantes sarà un anticipo dell’incontro che le due squadre disputeranno il prossimo 4 aprile quando si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa di Francia e, con ogni probabilità, anche l’accesso all’Europa League.

Sabato 18 marzo il calendario mette di fronte Tolosa – Lille e Lens -Angers, due incontri importanti in chiave accesso alle coppe.