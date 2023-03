Saint Laurent du Var, una settimana all’insegna della fotografia

Dal 18 al 25 marzo, Saint-Laurent-du-Var ospita la quattordicesima edizione di Regard Photographique, con Gérard Holtz quale ospite d'onore.

Divenuta negli anni il luogo d'incontro privilegiato di moltissimi fotografi, la Regard Photographique è oggi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dilettanti o professionisti.

L’evento s’inserisce perfettamente nell’era del digitale con la sua straordinaria diffusione dell’immagine.

Regard Photographique è nato per impulso del comune e dell’associazione Kromatik: l'idea originale, nel 2006, era quella di permettere ai dilettanti di condividere una passione con persone famose nel mondo della fotografia.

Si sono aggiunti negli anni: nuovi spazi espositivi, eventi, convegni, maratone fotografiche, concorsi, workshop e varie attività.

Ogni anno questo evento richiama ospiti illustri.

L'associazione Kromatik ha saputo evolversi con l'avvento del digitale e tutta la crescita che questa nuova tecnologia ha portato in particolare con la creazione di un sito web.



Il festival si è sviluppato negli anni con 1200 visitatori in 10 giorni.

Ogni anno lo sguardo fotografico si concentra su un tema diverso.

E’ quasi obbligatorio, nel 2023, anno dei Mondiali di rugby, dare risalto al mondo dello sport.



Di qui l’invito, quale ospite d’onore, a Gérard HOLTZ, presentatore e giornalista televisivo, per anni “voce” del Tour de France e dello sport in generale.

Gérard Holtz presenterà venerdì 17 marzo dalle 20,30 al teatro Georges Brassens lo spettacolo “Vive le sport… et ses petits secrets”.





Programma

Venerdì 17 marzo 2023

Théâtre Georges Brassens - Ore 20,30: spettacolo con Gérard Holtz - “Vive le sport... et ses petits secrets”

Sabato 18 marzo 2023

Hôtel de ville - Dalle 10 alle 17: studio photo

Hall d’accueil Espace Grappelli - Ore 11: vernissage ed inaugurazione della manifestazione alla presenza di Gérard Holtz

Salle du conseil - Ore 15 - Patrick Gauthey : Le sport en infrarouge, Les couleurs invisibles du sport. Ore 16 - Marc Pelissier : S’élever en l’air.

Domenica 19 marzo 2023

Hall d’accueil Espace Grappelli - Ore 10: café photographique

Stage

Sabato 25 marzo 2023 ore 17

Stage sulla fotografia ad infrarossi animato da Patrick Gauthey.