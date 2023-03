Sentieri della Costa Azzurra: intorno alla Cime de Paygros (Foto)

Quello che Danilo Radaelli ci propone oggi è un percorso in bicicletta intorno alla cima di Peygros. Muovendosi lungo i sentieri ciclabili si scorgono il villaggio Aribeau sur la Siagne e, sullo sfondo, Cannes.

La Cime de Peygros

Le tracce di un oppidum arroccato sulla collina di Peygros (301 m) testimoniano l'antichità dell'occupazione umana in questo sito dalle evidenti qualità strategiche; la presenza di un ex posto di vedetta, utilizzato fino a poco tempo fa dai vigili del fuoco, testimonia la permanenza della preoccupazione per la protezione delle civiltà.



Il percorso si svolge in gran parte su piste nella foresta di Peygros il cui sfruttamento dei pini ha permesso nel XVIII secolo di finanziare la costruzione della chiesa parrocchiale di Auribeau.



Vera e propria fortezza arroccata su un picco roccioso all'ingresso delle gole della Siagne, questo villaggio dalla mirabile architettura medievale offre agli escursionisti un punto di partenza storico, che giustifica una deviazione attraverso i vicoli e le scale fiorite fino alla tavola di orientamento in cima da dove si può scegliere l'itinerario che meglio si adatta alle proprie caratteristiche.