Nuovi negozi a Cap3000, con molti eventi per il fine mese di marzo

Altri negozi si aggiungono alla grande offerta di Cap3000 il centro commerciale delle Alpi Marittime più amato da residenti e turisti

In specifico:

1. Morgan – livello 1 - Porte de la Mer: ha riaperto lo store del prêt-à-porter francese, che per l'occasione si veste di un nuovo design più raffinato. Una nuova ambientazione per nuove collezioni da scoprire!

2. Etam – livello 0 – Porte de Nice o Porte de Saint-Laurent: anche qui il negozio Etam ha riaperto con un nuovo concept e ora si estende su quasi 300 m2! Ai clienti viene ora offerta tutta una serie di servizi: "Try at Home", montaggio a domicilio degli articoli pagando solo il trattenuto, e-ordering in caso di articolo non disponibile in negozio, che viene poi ordinato e consegnato gratuitamente gratuitamente in negozio, click&collect per gli ordini effettuati online da ritirare gratuitamente in negozio, o ancora una grande novità: la possibilità di dare una seconda vita ai reggiseni depositandoli in negozio per uno sconto immediato.

3. La Maison Ladurée – livello 1 – Porte de la Plage: trasloco previsto entro fine marzo. Una delle più belle referenze di alta pasticceria al mondo si trasferisce in uno spazio più ampio all'interno del Corso, l'area premium, luxury e di design di CAP3000. L'occasione per lasciarsi tentare da una scelta ancora maggiore tra i tanti amaretti ai vari gusti che hanno reso famoso il marchio!



EVENTI

"Biot ei Templari" investono CAP3000! - Piazza esterna - Porte de la Riviera Prima di conquistare la città di Biot dal 31 marzo al 2 aprile, nell'ambito dell'evento “Biot ei Templari”, una delle più grandi feste medievali d'Europa, i cavalieri immergono CAP3000 nel cuore del Medioevo. L'opportunità di vivere l'esperienza del XIII secolo attraverso la scoperta di un vero accampamento medievale installato nella zona sud del centro. In programma, dimostrazione di combattimento cavalleresco effettuato da truppe medievali, iniziazione al combattimento medievale con attrezzature per bambini, dimostrazione e iniziazione al ricamo medievale da parte di una ricamatrice professionista, intrattenimento di tipo giocoleria, esposizione di armi e difese del Medioevo ma anche la presenza in loco di una catapulta di caramelle!

Dal 23 marzo vieni a ballare all'IT villaggio! – livello 2 – Portale del Mare Il ristorante It Villaggio, con i sapori del sud Italia, propone ora serate a tema, per venire a mangiare ma anche ballare al ritmo dei ritmi più trendy! Le prossime date: - Giovedì 23 marzo: vieni a ballare e cantare i più grandi successi degli anni 80. Atmosfera garantita! - Giovedì 30 marzo: l'opportunità di perfezionare i tuoi passi di Salsa e Bachata al suono della più bella musica latina. - Giovedì 6 aprile: Spazio ai più grandi successi francesi e internazionali nell'ambito di una serata “Hits Villagio”. Iscrizione obbligatoria e ingresso a pagamento.

E ogni settimana, trova la fiera "Belle-Epoque" - Place Centrale Durante le vacanze scolastiche di febbraio, al CAP3000 si svolgevano giochi e giostre degli anni '30, ruota panoramica e spettacoli di burattini. E buone notizie, la fiera "Belle-Epoque" continua, nonostante la fine delle vacanze scolastiche. Specchio deformante, puzzle, minigiostra, altalene, rompicapo: tanti giochi e spettacoli di marionette ogni mercoledì, sabato e domenica.

Maggiori info su www.CAP3000.com