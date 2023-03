Nizza si prepara ad ospitare, nel 2025, il Summit sugli Oceani: al porto un centro congressi al posto del parcheggio (Foto)

Grande novità al porto di Nizza: al posto del parcheggio sopraelevato a fianco del molo che conduce al faro verrà realizzata una sala congressi di notevoli dimensioni.

Le Nazioni Unite hanno affidato a Francia e Costa Rica il compito di organizzare a Nizza, nel giugno 2025, la terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano.

Un evento globale, fondamentale per il futuro, che dovrebbe riunire 120 capi di Stato e di governo e più di 20 mila rappresentanti chiamati a sottoscrivere un accordo storico per la protezione dell'Oceano.

L’evento avrà quale fulcro il Porto di Nizza, simbolo ambientale e polmone economico del territorio.

L'organizzazione del vertice prevede la creazione di un Gruppo di Interesse Pubblico (GIP) tra Francia, ONU, Costa Rica e la città di Nizza per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie sul porto di Nizza.

La Métropole Nice Côte d’Azur, proprietaria del Porto e la Camera di Commercio e Industria Nice Côte d'Azur, attuale concessionaria, hanno siglato un accordo destinato a consentire l'organizzazione ottimale del Vertice dell'Oceano, coinvolgendo il territorio ed i suoi principali esponenti economici.





La collaborazione si concretizza in:

Creazione di una nuova entità giuridica che disporrà di un ampio raggio d'azione. Questa nuova struttura continuerà ad operare anche dopo il mese di giugno del 2025 e avrà l'obiettivo di sviluppare e gestire congressi e mostre sul territorio, attorno due poli:

All’ovest di Nizza: il Parc des Expositions posto all’interno dell’attuale Mercato Generale dei Fiori (MIN Fleurs) e disporrà di una capacità superiore del 30% rispetto all'attuale Palais des Expositions;

All’est della città, nell'ambito della riqualificazione del Porto, sarà realizzata una struttura permanente di circa 10 mila metri quadrati sul Quai Amiral Infernet, al posto del parcheggio sopraelevato, destinata ad ospitare l'Ocean Summit. Questa nuova struttura congressuale sarà dotata di una sala plenaria con una capacità di oltre 1.200 posti in un anfiteatro e diverse sale riunioni adiacenti in grado di aumentare la capacità della sala di 1.500 posti. Sarà conservata dopo il vertice, per consentire ai futuri congressi di essere ospitati. sua copertura finanziaria sarà inserita nell'organizzazione del vertice, il 90% del quale sarà sostenuto dalle Nazioni Unite, dalla Francia e dal Costa Rica.

È prevista inoltre una nuova strategia portuale, con la gestione diretta del porto di Nizza.

Il contratto di concessione degli strumenti, che risale al 1978, è ormai inadeguato per l'organizzazione del Sommet de l’Océan e per la riqualificazione del porto: la Métropole Nice Côte d’Azur assumerà la gestione diretta del porto dal 1° luglio 2023.