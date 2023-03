Domenica a Cimiez torna il “Festin des courgourdons”

Domenica 26 marzo, a partire dalle 11,30, nei Jardins de Cimiez, a Nizza, torna l’appuntamento con il “Festin des courgourdons”: stand espositivi, musiche, danze tradizionali, animazioni, il programma è quello classico delle feste tradizionali di Nizza e del suo territorio.

Il programma prevede

Place Jean-Paul II

Ore 11: Deposito di una corona al Monument aux Morts

Jardin des Arènes de Cimiez - Oliveraie

Ore 11,30: Visita della mostra sui cougourdons al museo archeologico

Ore 12: Ricevimento

Ore 13: Les désaccordés au Kazou - Coro

Ore 14,15: La Ciamada Nissarda - Danze folkloristiche

Ore 15,00: Campionato del mondo di Pétadou animato da Richard Cairaschi

Ore 15,45: Nice la Belle - Danze folkloristiche

Ore 16,30: Lou cairèu niçart - Danze folkloristiche

Ore 17: Mai qu’Aco – Balèti

Il "Festin des courgourdons" prende il nome dal mercato che sorgeva sulla piazza della chiesa di fronte al Monastero di Cimiez.

Il "cougourdon" è il nome in nizzardo dato al frutto di una pianta della famiglia delle cucurbitacee. Questo ortaggio non commestibile, introdotto nella regione nel sedicesimo secolo, fu rapidamente adottato dal popolo di Nizza per le sue qualità: impermeabile dopo l'essiccazione al sole, è spesso usato come utensile da cucina.

Le sue forme originali ispirano gli artigiani. Spesso dipinto, è anche inciso con motivi geometrici o intrecciati che lo rendono, per le sue decorazioni, un apprezzabile soprammobile.

Anche i musicisti hanno scoperto in questo insolito vegetale un forte potenziale musicale. Continua a ispirare musicisti e artisti di Nizza che perpetuano e rivisitano la tradizione di "cougourdon".