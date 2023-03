Che cos'è un conto deposito libero?

Quando parliamo del conto deposito libero ci riferiamo a una tipologia di strumento bancario che consente di far crescere i propri risparmi, grazie alla maturazione di un buon rendimento.

Tale conto permette di effettuare solamente operazioni di prelievo e versamento ed è conosciuto anche come conto deposito svincolabile. Infatti, rispetto a quello vincolato, il conto libero non impone di tenere ferme le somme in giacenza presso l'Istituto bancario prescelto per un preciso lasso di tempo. Quindi, il risparmiatore, ha la possibilità di prelevare le somme depositate quando lo desidera, senza che debba imbattersi in pagamenti di penali.

Vediamo tutto quello che occorre sapere su questa tipologia di conto.

I motivi per cui scegliere il conto deposito libero

L'obiettivo principale, quando si sceglie di utilizzare il conto deposito libero, è quello di far fruttare gli interessi del denaro investito. In poche parole, questo tipo di conto finanziario consente di usufruire di un valido strumento di investimento.

Nel panorama dei conti deposito, quello libero è contrapposto al conto deposito vincolato, un’altra tipologia di investimento che permette di svincolare il denaro depositato alla data prevista nel contratto siglato con la banca. In alcuni casi è comunque possibile svincolare le somme ma condizioni meno vantaggiose. Le durate dei vincoli possono variare dai 3 ai 60 mesi.

Il vincolo consente, però, di ottenere un vantaggio: ricevere dei tassi di interesse più elevati rispetto al conto deposito libero. Il rendimento, inoltre, è più alto scegliendo vincoli di maggior durata.

Di solito, i conti deposito non prevedono delle spese per la gestione e permettono di accedere a tassi di interesse nettamente superiori rispetto ai conti correnti classici. Unitamente a ciò, occorre sapere che la tassazione su tutte le rendite finanziarie è pari al 26%.

Tale aliquota deve essere applicata agli interessi e agli altri guadagni generati dai conti corrente, dai depositi bancari e da quelli postali.

I principali benefici offerti dal conto deposito libero

Il primo vantaggio che offre un conto deposito libero è la sicurezza dell'investimento. Si appoggia, infatti, su un conto corrente classico e permette di guadagnare un rendimento a zero rischi sulla somma depositata.

Si tratta, dunque, della soluzione migliore se si vuole avere la certezza di mettere in sicurezza i propri risparmi, senza perdere l'opportunità di maturare interessi nel corso del tempo.

Gli altri benefici principali del conto deposito libero sono i seguenti:

sistema di gestione dei risparmi che non comporta rischi di mercato;

possibilità di effettuare il ritiro o il versamento dei risparmi, nel rispetto dei delle condizioni dell'Istituto bancario in questione;

ottenere un rendimento garantito nel corso del tempo.

Scegliendo il conto deposito libero si ha il vantaggio ulteriore di poter disporre in qualsiasi momento della propria somma di denaro. Grazie a un semplice bonifico si può versare la cifra desiderata dal proprio classico conto corrente e si ha, inoltre, la possibilità di cointestarlo a più titolari.

Gli elementi di cui tener conto per scegliere il conto deposito più adatto a te

Abbiamo accennato alle differenze principali tra conto deposito libero e vincolato. Adesso, occorre capire come scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Dare un riferimento oggettivo non è possibile. Infatti, per valutare un conto deposito come migliore di un altro occorre tener conto di diversi elementi e delle esigenze personali di ogni tipo di risparmiatore.

Ad esempio, occorre considerare se si potrebbe avere la necessità di dover accedere alla somma che si vuole investire, per quale lasso di tempo converrà tenerla sotto vincolo, qual è l'obiettivo principale del proprio investimento e via dicendo.

Scegli di affidarti al conto deposito libero di Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank è parte di un gruppo bancario che nasce in Spagna e con sede in tutta Europa, con una lunga esperienza ed enormi competenze specializzate nell'erogazione di prestiti personali, cessione del quinto, conti deposito, assicurazioni e molti altri servizi ancora.

Scegliere di affidarsi ai conti deposito offerti da questa banca permette di ottenere grossi vantaggi per la crescita dei tuoi risparmi. Infatti, garantisce un ottimo rendimento, condizioni flessibili e facilità nell'esecuzione delle diverse operazioni.

Per aprire un conto deposito libero di Santander occorre possedere un conto corrente tradizionale che servirà come appoggio. Quest'ultimo, poi, consentirà il trasferimento delle somme di denaro dal conto corrente al conto deposito, così da accrescere la cifra di risparmio destinata all'investimento.

Il deposito del denaro sul conto di Santander avviene tramite bonifico. Si può scegliere, ovviamente, la cifra che più si ritiene opportuna. Il prelievo, invece, avviene effettuando l'operazione inversa. Infatti, basterà trasferire la somma desiderata dal conto deposito a quello tradizionale di appoggio.

In poche parole, questo strumento finanziario semplifica la gestione dei risparmi: non prevede spese di gestione e di apertura e dà piena autonomia nelle operazioni quotidiane.

Come aprire un conto deposito in pochi clic con Santander Consumer Bank

Il primo step, se si desidera aprire un conto deposito con Santander Consumer Bank, è quello di effettuare il calcolo degli interessi ottenuti, così da capire quanto il prodotto selezionato consenta la crescita dei risparmi nel tempo.

Come sarà ormai chiaro, il conto deposito è un valido strumento di controllo dei risparmi gestibile in maniera semplice e in totale sicurezza. Oltre a questi vantaggi, quello principale è la garanzia di un buon rendimento. Per questo motivo è importante comprendere come avviene il calcolo del rendimento (netto) del conto deposito, così da avere chiara la sua profittabilità.

Ricordiamo, infine, che per l'apertura del conto deposito bastano tre semplici passaggi: scegliere il prodotto che più si addice alle proprie esigenze, avere a portata di mano un documento di identità, il codice fiscale e l'IBAN del conto corrente tradizionale e concludere la procedura di apertura comodamente da casa tramite la piattaforma online.