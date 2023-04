Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di aprile (Foto)

Anche nel mese di aprile attività culturali e manifestazioni caratterizzano il riccocartellone di Antibes - Juan les Pins.





Eventi

Dall'8 al 10 aprile - Marching Band Festival – Lungo le strade di Antibes e Juan les Pins

In questi tre giorni si svolgerà la seconda edizione del Marching Band Festival con sfilate e concerti. In programma, 8 gruppi da 7 a 10 musicisti che sfileranno per le strade di Antibes Juan-les-Pins. Programma completo su www.antibesjuanlespins.com



Dall'8 al 24 aprile - 51ma edizione di Antibes Art Fair

L'Antibes Art Fair è un grande evento europeo, per affluenza e per la qualità delle opere presentate da 90 espositori, francesi e stranieri, selezionati durante ogni edizione. Ogni anno si danno appuntamento più di 20.000 appassionati d'arte e collezionisti. Si possono trovare alcuni dei pezzi più belli attualmente sul mercato dell'arte: arte moderna, arte contemporanea, gioielli, mobili di design e vintage, mobili antichi e dipinti.



Antibes giorno per giorno

Sabato 1° aprile e domenica 2 aprile - Concours sauvetage en mer 2023 - Plage de la Salis - ore 9



Mercoledì 5 aprile - Lambert Wilson : Concert spécial 10 ans - Théâtre Anthéa – Ore 20,30



Da giovedì 6 a sabato 8 aprile - Ah ! Vous dirais-je mamans - • Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Da venerdì 7 a domenica 9 aprile - Théâtre Antibéa – Venerdì e sabato ore 20,30 – Domenica ore 16



Venerdì 7 e venerdì 21 aprile - Atelier de conversation en Français - Médiathèque A.Camus – Ore 16,30



Da sabato 8 a lunedì 10 aprile - Marching Band Festival - Dans les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins



Sabato 8 aprile - Polar sur la Ville - Place Nationale – Dalle 14,30 alle 18,30



Mercoledì 12 aprile - Découverte des métiers en Réalité virtuelle - Médiathèque A.Camus – Ore 15





Giovedì 13 e sabato 15 aprile

Falstaff - Théâtre Anthéa – Ore 20

Ah qu'il est bon d'être une femelle ! - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile - Pieds nus dans le parc - Théâtre Antibéa – Venerdì e sabato ore 20,30 e domenica ore 16



Domenica 16 aprile – Improvisation - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



Martedì 18 aprile - L'enfance de Monsieur Bulot - Théâtre Antibéa – Ore 15



Da giovedì 20 a sabato 22 aprile - Nouveau Stand Up - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Da venerdì 21 a domenica 23 aprile e da venerdì 28 a domenica 30 aprile - La Cerisaie - Théâtre Le Tribunal - Venerdì e sabato ore 20,30 e domenica ore 16



Sabato 22 aprile - Journée du Vinyle - Médiathèque A.Camus – Dalle 10 alle 18



Da lunedì 24 a venerdì 28 aprile - Stage de Boulevard - Théâtre Antibéa – Ore 10



Martedì 25 aprile – Tito - Théâtre Antibéa – Ore 15



Giovedì 27 aprile - Jusqu'à ce que la Terre nous regarde - Théâtre Antibéa – Ore 15



Venerdì 28 e sabato 29 aprile - Antibes International Trampoline cup - Azurarena Antibes – Dalle 10 alle 19



Venerdì 28 e sabato 29 aprile - Concert Chorale du Soleil d'Antibes - Espace Fort Carré – Ore 20,30



Sabato 29 aprile - Atelier Repair Café - Espace Croix Rouge – Dalle 14 alle 17





Lambert Wilson

Mostre ed esposizioni

Perception - Galerie Gismondi Antibes - Fino al 13 maggio 2023

Regards - Expositions photos - Gilbert Barles – Casemates 20 & 26 - Fino al 31 maggio 2023

Picasso - La fin du Début - Musée Picasso – Fino al 2 luglio 2023

Héros et Antihéros de la Littérature - Transart Café – Fino al 15 aprile 2023

L'atelier d'Irina - Salle du 08 mai – Dal 19 al 24 aprile 2023

Oeuvres sur Papier de Joëlle Eyraud, Jo Guichou et Patrick Rosiu - Transart Café – Dal 21 aprile al 19 maggio 2023



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese: tutti i giovedì ore 14,30

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano: su richiesta da 3 persone

Visita guidata di Juan-Il-Pins, dalla a Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: 7 e 24 aprile alle 10

Visita guidata ai Sentieri del litorale: 17 e 25 aprile ore 9,45.