Menton: a zonzo fra i fiori del Festival des Jardins (Foto)

Il Festival des Jardins de la Côte d’Azur, che è in corso fino al 1° maggio 2023, a Menton, come in altre località della Costa Azzurra, mette in risalto i più bei giardini effimeri impegnati in una competizione internazionale.

Il tema della quarta edizione del Festival è "Prospettive sorprendenti".

Un tema che vede impegnati da professionisti del paesaggio, architetti, designer, artisti, scenografi, decoratori e studenti che parteciperanno al concorso internazionale per la realizzazione di un paesaggio diffuso.

In programma anche giardini “fuori concorso”.

A Menton hanno partecipato al concorso tre gruppi, con altrettante realizzazioni che si possono ammirare ai giardini Biovès:

«Peu importe aux butineurs» di Quentin Aubry & Zeger Dalenbert (Paesi Bassi)

«Vertigineuse cles de sol» di Luciana Aliker & Christian Theresine (Francia – Guyana)

«The blue tide garden» di Jasimina Mallak (Croazia).

Il Comune propone un giardino sul tema di Cocteau perché per lui “il tempo era una questione di prospettive”.