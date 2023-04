Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di aprile

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.



Ecco il programma del mese di aprile 2023 .



Les incontournables

Sei visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine





Quand Nice invente la Riviera: il giovedì alle 9,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

The old town : il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

Le Vieux-Nice vu d’en haut : il lunedì alle ore 9,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Le Vieux-Nice vu d’en bas : il martedì alle ore 14,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Laissez-vous conter la Colline du Château : il mercoledì e il venerdì ore 14,30 – Appuntamento alla Terrasse Nietzsche, au-dessus de la cascade de la colline du Château

Le Vieux-Nice baroque : il venerdì alle ore 9,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere





Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il martedì e il giovedì ore 14,30 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

L’Opéra - 4-5 rue Saint-François-de-Paule – Il lunedì ore 10 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

Diacosmie - 8 avenue Claude-Debussy- Mercoledì 5 e 26 aprile 2023

Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Visite du Palais des Rois Sardes - Place Pierre-Gautier, appuntamento davanti all’ingresso della Prefettura. Il mercoledì alle ore 10 - Richiesta la carta d’identità – Prenotazione obbligatoria.



Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)