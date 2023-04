Quando parliamo del trattamento per il morbo di Crohn con ozonoterapia parliamo di una patologia comunque abbastanza pesante perché riguarda una malattia infiammatoria cronica dell'intestino e se per caso abbiamo avuto delle persone a noi vicine che hanno avuto questo tipo di problema sappiamo quanto può essere pesante anche per quanto riguarda i sintomi.

Infatti rispetto a questi ultimi parliamo di affaticamento, dolore addominale e diarrea e in alcuni casi anche perdita di peso e la cosa problematica è che non esistono delle cure specifiche se non dei vari trattamenti disponibili per alleviare e gestire i sintomi ed evitare altre complicazioni ed è in questo contesto che si inserisce anche il trattamento di ozono terapia che è considerata una terapia alternativa che utilizza l'ozono-medicale e cioè quel mix di ossigeno e ozono per affrontare varie patologie e soprattutto i sintomi ad esse connesse e quindi non riguarda solo questa di cui stiamo parlando di questo articolo.

Praticamente grazie un ciclo di sessioni di ozono terapia per questa problematica di cui stiamo parlando potrebbe riuscire a ridurre l'infiammazione nell'intestino che poi è quello che provoca questo problema e così anche a migliorare la guarigione dei tessuti e comunque quando parliamo di ozonoterapia parliamo di un trattamento che può essere somministrato per via rettale o intramuscolare o endovenosa dipendendo dalla situazione specifica del singolo paziente e dipendendo dalla decisione del professionista sanitario che se ne occupa che sempre ha 'ultima parola.

Praticamente questo ozono è un gas che viene prodotto naturalmente nell'atmosfera e quando somministrato nel corpo lo stesso può aumentare l'ossigenazione dei tessuti, migliorare la circolazione sanguigna e stimolare il sistema immunitario grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti.

E comunque per quanto riguarda questo trattamento ormai lo consigliano anche molti medici oltre che altri professionisti sanitari come infermieri specializzati, fisioterapisti e naturopati che potrebbero essere loro a somministrarlo anche se non ci sono certezze dal punto di vista scientifico e medico.

E comunque poi bisogna affidarsi anche ai consigli del proprio medico di famiglia o della propria dottoressa che comunque ci conoscono bene e magari conoscono anche dei professionisti che si occupano di somministrarlo di cui si fidano e ai quali possono inviarci.

Dobbiamo affidarci solo a dei professionisti sanitari che siano specializzati nella somministrazione dell’ozonoterapia

In genere i trattamenti di ozonoterapia sono ben sopportati dalle persone che vi sottopongono però ci sono sempre dei rischi potenziali perché l'ozono è un gas reattivo e diventa tossico se somministrato In dosi troppo elevate o in maniera errata e per questo dicevamo dal titolo di questa seconda parte che bisogna affidarsi solo a dei professionisti qualificati e non a persone che si improvvisano.

Anche perché servono macchinari appositi che devono essere di qualità e ci vogliono persone esperte.

Quando avremo dei nomi da quel punto di vista basta andare a parlarci di persona per capire anche quante sessioni ci conviene fare e quanto andiamo a pagare così da capire se possiamo permettercelo o no.