Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.



Questo il testo del bollettino settimanale

Il polline di betulla sta prendendo piede e nei prossimi giorni e settimane darà fastidio a chi soffre di allergia con un rischio che varia tra il livello basso e quello alto a seconda delle zone ed a seconda delle condizioni meteorologiche. I rovesci di pioggia saranno gli unici a portare un temporaneo sollievo ai soggetti allergici portando il polline a terra, ma attenzione al forte vento che soffierà nel nord del Paese dove le betulle sono più presenti e che ne favorirà la dispersione del polline nell'aria.



I pollini di frassino e carpino sono in aumento con un rischio di allergia spesso da medio a localmente alto.





Nel sud del Paese, il polline delle Cupressacee (cipresso) non ha detto la sua ultima parola e si sta indebolendo molto lentamente con ancora un alto rischio di allergia da Tolosa a Tolone.

Il polline parietaria (Urticacee) rimane presente in questa stessa area con un rischio di allergia da basso a medio.



I pollini dei platani hanno approfittato del bel tempo dei giorni scorsi per diffondersi abbondantemente nell'aria, soprattutto nel Mediterraneo con un rischio di allergia che comunque non supererà il livello medio. Stanno gradualmente guadagnando terreno e presto saranno presenti nella maggior parte delle principali città francesi, dove questi alberi sono stati ampiamente piantati in passato. Attenzione ai microaghi contenuti nelle gemme del platano che sono molto irritanti e possono far tossire!





Le erbe e le querce stanno iniziando a fiorire soprattutto nella parte occidentale del Paese e intorno al Mediterraneo con un rischio di allergia da basso a medio.



I pini iniziano anche a impollinare e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi) ma questi non sono pollini allergenici. Il rischio di allergia sarà basso per gli ultimi pollini di salice, pioppo e ontano.





Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Cipresso, rischio moderato

Platano, rischio moderato

Parietaria, rischio basso

Quercia, rischio basso

Frassino, rischio basso

Graminacee, rischio basso

Pioppo, rischio basso