Sentieri della Costa Azzurra:vicino a Saint Barnabé

Danilo Radaelli ci conduce, questa volta, sui sentieri che fanno corona al villaggio di Saint – Barnabé. Ci troviamo non distanti da Vence.



Saint-Barnabé

Il sito di Saint-Barnabé è stato abitato fin dall'antichità romana.

Nel XV secolo, Barnabé Capelle, notaio a Marsiglia, donò una pala d'altare per adornare una cappella.



In segno di gratitudine, gli abitanti consacrarono il loro luogo di culto a San Barnaba.

Il villaggio di Saint-Barnabé ha mantenuto il suo carattere, con la sua strada centrale molto animata (rue Montaigne) che riunisce una moltitudine di piccoli negozi e dove i pedoni competono per il passaggio con auto e autobus.

Nell'asse della rue Montaigne si notano la chiesa e piazza Caire.

La "route de Saint-Julien" (oggi viale) si separa dalla via centrale all'ingresso del paese, in località "La Croix", così chiamata per la presenza di un Calvario (oggi oscurato da un monumento ai caduti).

Da vedere

Fontaine de la Loge

XVII secolo - Granito e scisto

Rue des Lavandières

La fontana, che alimenta il lavatoio, è ritenuta curativa. Si dice che la melma sul fondo della fontana faccia sparire le croste di latte dei lattanti.