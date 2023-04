Il 7 aprile al Victory Morgana Bay 'Extravaganza Dining Show'

Venerdì 7 aprile venite a vivere un'esperienze immersiva unica ed esclusiva legata al gusto, in una location magica. Al Vicory Morgana Bay di Sanremo, andrà in scena con il nuovo format “Extravaganza Dining Show”, uno spettacolo coinvolgente a cura dell’agenzia di intrattenimento “Ad Astra Events".

Ad esibirsi da solista in una danza aerea con ausilio del cerchio sospeso sarà la ballerina Monica Vallini, diplomata al M.A.S. di Milano e con esperienze professionali nel settore teatrale e televisivo. Inoltre da non perdere il performer Cristian Maio che stupirà tutti con un act mangiaspade e uno spettacolo Dental Hanger. Gli artisti in coppia eseguiranno infine una performance aerea sensazionale.

Non perdete questo indimenticabile appuntamento, prenotate subito il tuo tavolo!