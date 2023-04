La Croisette incorona il ritorno di Harrison Ford, a Cannes la 1° di "Indiana Jones e il Quadrante del Destino"

Indiana Jones ritorna al Festival di Cannes per la prima mondiale di "Indiana Jones e il Quadrante del Destino". La pellicola, diretta da James Mangold, vede come protagonista il leggendario Harrison Ford. Quindici anni dopo la presentazione nel 2008 di "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo", l'ultima puntata della saga prodotta dalla Lucasfilm verrà proiettata a Cannes giovedì 18 maggio. In quest'occasione, Harrison Ford e James Mangold saliranno i gradini del Palazzo dei Festival sulle note della celebre musica di John Williams.