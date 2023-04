Aprile, tempo di denunce dei redditi anche in Francia

Sono state rese dalle Impots francesi le date che regoleranno, nel 2023, le denunce dei redditi che dovranno essere presentate in Francia da quanti ricavano, in quel Paese, un reddito.



Sul sito internet Impots.gouv e nello spazio dedicato ad ogni contribuente, accessibile attraverso una login ed una password, il modulo da compilare on line sarà disponibile dal 13 aprile 2023 e potrà essere compilato da maggio.



Le date limite per l’inoltro, sempre informatico, della dichiarazione sono stabilite a seconda dei Dipartimenti.

Dipartimenti dal n° 1 al numero 19: giovedì 25 maggio 2023 a mezzanotte;

Dipartimenti dal n° 20 al numero 54 (Corsica compresa): giovedì 1° giugno 2023 a mezzanotte;

Dipartimenti dal numero n°55 al numero 974/976: giovedì 8 giugno 2023 a mezzanotte.

Pertanto per quanti dichiarano un domicilio fiscale nel Dipartimento delle Alpi Marittime (06) la data è quella del 25 maggio 2023 e per quanti dichiarano il domicilio fiscale nel Var (83) la data è quella dell’8 giugno 2023.



La “Déclaration 2023 de Revenu 2022” è obbligatoria per i proprietari di alloggi detenuti in Francia e dati in locazione