Vogliamo parlare del prelievo da catetere per esame urine, visto che è una delle procedure che fa parte dei servizi offerti dagli infermieri domiciliari che a sua volta è collegato a questo tipo di assistenza.

In questo caso parliamo di una procedura che consiste nello specifico nel fatto che sarà un infermiere a rimuovere un campione di urina attraverso l'utilizzo proprio di un catetere che viene inserito per questo scopo nella vescica di quella persona specifica.

Parliamo di un test molto importante perché viene eseguito nella maggior parte dei casi nel momento in cui si hanno dei dubbi dei sospetti e di possibili infezioni del tratto urinario ma anche altre patologie che si sono legate ai reni e altre cose abbastanza serie che possono andare ad inficiare la salute di persone che magari già sono fragili come per esempio gli anziani.

Il prelievo da catetere, soprattutto per le persone anziane che magari sono un po' pudiche può essere una cosa un po' Imbarazzante e un po' scomoda, soprattutto perché magari molti di esse hanno problemi di immobilità o addirittura di deambulazione o nel peggiore dei casi possono essere anche disabilI.

Ed ecco perché poter avere a che fare con i servizi offerti da un'azienda di assistenza domiciliare è importante perché a casa loro arriverà un infermiere professionale che consentirà loro di ricevere questa procedura direttamente il comfort della loro abitazione.

Nel corso degli anni un infermiere domiciliare è diventato un professionista sempre più fondamentale visto che offre un servizio personalizzato e a domicilio ai propri pazienti, ma non dobbiamo pensare, che si tratta di professionisti approssimativi rispetto a quelli che lavorano nel pubblico perché non è assolutamente così in quanto hanno le stesse certificazioni e la stessa preparazione per poter fornire una vasta gamma di procedure mediche, tra cui appunto il prelievo con il catetere per quanto riguarda l'esame delle urine dei pazienti.

Vantaggi principali di poter avere a che fare con un infermiere domiciliare

Quindi in pratica poter avere a che fare con infermiere è molto importante perché i pazienti che hanno il problema spostarsi da casa per una questione di età e quindi possono ricevere il prelievo da catetere direttamente a casa, ma non solo, perché non dovranno andare in ospedale o in una clinica anche per altre cose che possono essere legati a un prelievo di sangue o anche una medicazione e a tanto altro.

Inoltre nel momento in cui si ha a che fare un'infermiera di alto livello si avrà anche un supporto psicologico ed emotivo durante questa procedura che a volte possono essere molto scomoda e imbarazzante come dicevamo prima.

Ma di conseguenza è molto importante anche l'empatia e la capacità di tranquillizzare il paziente da parte di quell’ infermiere.

Infatti grazie al suo lavoro il paziente sarà molto meno stressato perché già comunque vivono situazioni di ansia relative alle sue condizioni di salute. In definitiva un infermiere domiciliare può dare grande vantaggio e sollievo al suo paziente potendo monitorare la sua salute Nel medio e lungo termine includendo altre cose come somministrazione di farmaci o per esempio controllo dei livelli di zucchero nel sangue.