Estate 2023: il miglior modo per scoprire la Costiera Amalfitana

C’è un posto in Italia che il mondo intero ci invidia. Parliamo della Costiera Amalfitana, una meraviglia senza tempo che però, spesso, viene presa d’assalto dai turisti. Ma per questa estate del 2023 c’è una buona notizia: abbiamo scoperto il modo migliore per visitarla. Una modalità di viaggio che consente di entrare in contatto diretto con l’anima di questa zona e praticamente quasi in solitudine.

Costiera Amalfitana in estate: come visitarla

Il modo migliore per godere di uno dei litorali più incantevoli d’Italia è tramite il noleggio barche Costiera Amalfitana . Del resto si tratta di una costa di circa cinquanta chilometri che è considerata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, e che se vista direttamente dal mare regala un'esperienza unica.

Viaggiando a bordo di una barca, infatti, sì potrà ammirare un paesaggio in continuo cambiamento. Inoltre, un’imbarcazione permette di avere una grande libertà di movimento. Ciò vuol dire che ci si potrà spostare con estrema facilità da un paese all'altro, interagendo con una costa meravigliosa.

Via terra non è possibile ammirare a 360° la bellezza di porti, cale e piccoli centri campani. Il punto di vista che offre una barca, quindi, è decisamente più esclusivo anche perché non è necessario sgomitare con le folle di turisti. Cullati dalle onde, ammirerete nel mentre un panorama nel quale cale e calette si alternano a spiagge più grandi. Poi valli incantevoli coltivate a viti, agrumi, ulivi e molto altro ancora.

Senza dimenticare una cosa importantissima: non si dovrà avere a che fare con traffico, code e spiagge troppo affollate. E se rumore e confusione saranno eccessivi, con un solo passo potrete tornare facilmente alla tranquillità dell’imbarcazione.

Noleggio barche, serve la patente?

Se si è già esperti di navigazione e se si possiede una patente nautica si ha la totale libertà di ormeggiare lungo la costa nel rispetto delle regole di navigazione.

Se invece non la si possiede, ci sono diverse aziende che, oltre al noleggio dell’imbarcazione, permettono di avere a bordo uno skipper. Si tratta di un professionista che, oltre a guidare i suoi ospiti ovunque vogliano e prendersi cura di tutto quello di cui c’è bisogno, sarà anche un’incredibile fonte di consigli sul dove fermarsi per un tuffo, dove ancorare per le migliori foto da scattare e molto altro ancora.

Consapevoli di tutto ciò, in questa estate che verrà avrete la possibilità di scoprire un angolo d’Italia davvero unico nel suo genere e, soprattutto, senza troppe persone.

Dovete solo scegliere quale itinerario fare. Uno degli imperdibili è quello che parte da Salerno, con il castello medievale di Arechi a 300 metri sul livello del mare, e che tocca poi la colorata Ischia, con la sua chiesa di Santa Maria di Portosalvo e la Casina Reale, per poi attraccare a Napoli con il profilo del Vesuvio e i quartieri Spagnoli.

Subito dopo direzione Sorrento, con il suo Duomo, la Basilica di San Francesco e il Sedile Dominova. Per poi concludere l’itinerario a Capri, Positano ed Amalfi per deliziarsi nei vicoli di queste perle della costiera.

Se non vi sembra abbastanza, sappiate che sono sedici i comuni presenti nel territorio della costiera amalfitana, sedici gioielli che meritano tutti una visita, ma meglio se fatta via mare.