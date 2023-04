Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

L'anniversaire

DAL 7 AL 9 APRILE 2023

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: de 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



4e Festival des jardins de la Côte d'Azur

Fino al 1° maggio 2023

Parc Exflora.



Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Du 8 Avril jusqu'au 2 Juillet

À Musée Picasso

Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Fino al 2 luglio 2023

Jusqu'au 14 juin, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 15 juin au 15 septembre, ouvert de 10h à 18h.

Musée Picasso

Château Grimaldi, 06600 Antibes



BEAULIEU SUR MER

CONFERENZE SCIENZA PER TUTTI – BEAULIEU

FINO AL 25 MAGGIO 2023, il 3° giovedì del mese alle 19.

Jeudi 25 mai : « La maladie d’Alzheimer : causes, prévention et traitements »

Salle pédagogique André Compan

10 bd Marinoni



CAGNES SUR MER

PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR, ESPOSIZIONE

FINO AL 1° MAGGIO 2023

Un concorso internazionale di creazioni paesaggistiche effimere esposte nei giardini pubblici delle Alpi Marittime e del Principato di Monaco.

ANTIBES, CANNES, GRASSE, MENTON, MONACO, NICE CAGNES-SUR-MER, CAP D’AIL, MANDELIEU-LA NAPOULE, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, TOURRETTES-SUR-LOUP



CANNES

ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Venerdì 7 aprile 23 ore 15,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONFÉRENCE, HISTOIRE ET HISTOIRES DU MONDE SOUS-MARIN

Venerdì 7 aprile 23 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, VOLS AU-DESSUS DU VOLCAN

Venerdì 7 aprile 23 ore 20,30

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, BERTRAND BELIN

Sabato 8 aprile 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE DU PARC DE LA CROIX-DES-GARDES

Domenica 9 aprile 2023 ore 14

Parc de la Croix-des-Gardes

Avenue de la Croix-des-Gardes

La Croix-des-Gardes



SPECTACLE, NORMALITO

Martedì 11 aprile 2023 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXCURSION, VISITE DU BOULEVARD ET DU QUARTIER CARNOT

Mercoledì 12 aprile 2023 ore 9,30

1 boulevard Carnot, Cannes



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE DU PARC DE LA VILLA ROTHSCHILD

Mercoledì 12 aprile 2023 ore 10 e 11

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, SERIGNE IBRAHIMA DIEYE - DIFFRACTION HUMAINE

Fino al 23 aprile 2023

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CAP D'AIL

Les parfums : quels ingrédients ?

Giovedi 6/04/23

1 avenue général de Gaulle - Château des Terrasses



EXPOSITION ITINÉRANTE « BIGARADIER, UN PARFUM D’HISTOIRE » PROPOSÉE PAR LA VILLE DE CAP D’AIL EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE MÉDITERRANÉEN PARTAGÉ

FINO AL 14 APRILE 2023

Fino al 14/04/2023, ogni giorno dalle 8 alle 18.

Dal 15/04 al 01/05/2023, ogni giorno dalle 7 alle 20.

Château des Terrasses

1 avenue Général de Gaulle



Exposition "Luxuriance végétale",

FINO AL 30 APRILE 2023

Haydée OTERO à la VILLA LES CAMELIAS DE CAP D'AIL

17 av F de May - Villa Les Camélias -



CARROS

FORUM JACQUES PRÉVERT – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

Fino al 25 giugno 2023, ogni giorno.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers



GRASSE

LE BROC

LES ARTS D’AZUR – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

FINO AL 01 LUGLIO 2023

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MANDELIEU LA NAPOULE

MENTON

Conférence scientifique « Peut-on recycler les matières plastiques ? »

Giovedì 6 Aprile 2023 ore 14,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Visita guidata alla Cappella dei Penitenti Neri

Il 7 aprile 2023 ore 14,30

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs)

Promenade du Val de Menton



Visita guidata del giardino Orangeraie - Menton

Il giovedì alle ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Gospel Dream - Casinò Barrière

Sabato 8 Aprile 2023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 Avenue Félix Faure



Exposition « Images, Pensées et Mots dans les oeuvres graphiques et les livres » de Remo Giatti

Fino all'11 aprile 2023

Lundi09:30 - 18:00

Mardi09:30 - 18:00

Mercredi09:30 - 18:00

Jeudi09:30 - 18:00

Vendredi09:30 - 18:00

Samedi09:30 - 18:00

Dimanche09:30 - 18:00

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Esposizione "Luci di primavera"

Fino al 29 aprile 2023

Aperto tutti i giorni

St John's English Llibrary

31 avenue Carnot



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Le Clan des Si-Li-Ciens - Mostra di ceramica al Palais de l'Europe

Fino al 06 maggio 2023

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Mostra di pittura : A Brush with Art

Mercoledì 13 - 17,30

Giovedì 13 - 17,30

Venerdì 13 - 17,30

Sabato 13 - 17,30

Domenica 13 - 17,30

Musée Château Lascaris

16 rue du Château

06500 GORBIO



MONACO

Teatro - "88 volte l'infinito"

Giovedì 6 aprile 2023 alle 20

Sono passati tredici anni senza vedersi per via di uno screzio amoroso. Philippe va a trovare Andrew, suo fratellastro, un pianista virtuoso e famoso in tutto il mondo. Porta con sé una vecchia valigia appartenuta al loro padre, figura soffocante per Philippe e assente per Andrew. I grevi segreti che contiene riveleranno le bugie di una vita. Di Isabelle Le Nouvel, regia di Jérémie Lippmann, con Niels Arestrup e François Berléand.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Rolex Monte-Carlo Masters

Da sabato 8 a domenica 16 aprile 2023,

ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023

Monte-Carlo Country Club

155, avenue Princesse Grace



Concerto sinfonico - "Al cuore del Romanticismo"

Domenica 9 aprile 2023 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Al cuore del Romanticismo" con Christian Zacharias (direzione d'orchestra e pianoforte). In programma: Brahms e Schumann.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Happy Hour Musicale Musica da camera

Martedì 11 aprile 2023 alle 18.30

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. La Principessa di Hannover - "Musica da camera" con Sibylle Duchesne (violino), Gian-Battista Ermacora (violino), François Méreaux (viola), Thibault Leroy (violoncello), Sophia Steckeler (arpa). In programma: Debussy, Caplet, Chausson.

Maison de France

42, rue Grimaldi



Teatro - "Le Visiteur (ndt, il Visitatore)"

Martdì 11 aprile 2023 alle 20

Vienna 1938: i nazisti hanno invaso l'Austria e perseguitano gli ebrei. Sigmund Freud è ottimista e non vuole ancora andarsene. Ma quella sera di aprile, la Gestapo porta via sua figlia Anna per interrogarla. Freud, disperato, riceve una strana visita. Di Eric-Emmanul Schmitt, regia di Johanna Boyé, con Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty e Maxime de Toledo.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tutta l'Arte del Cinema - "Le Paradis"

Martedì 11 aprile 2023 alle 20

I Martedì del Cinema - Le Paradis di Alain Cavalier (2014). Da un film all'altro, fatto di frammenti, il cinema autobiografico di Cavalier ci incanta per la sua capacità di lodare tutto ciò che nutre la vita. Organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



MOUGINS

LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES, SPETTACOLO

Da venerdì 31 marzo a sabato 1° aprile 2023

Orari di apertura il venerdì e sabato alle 20:30.

Scène 55

55 Chem. de Faissole



NIZZA

Lamenta - Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero

Dal 6 al 7 APRILE 2023

Il duo coreografico Rosalba Torres Guerrero e Koen Augustijnen ha creato Lamenta, una creazione di teatro-danza che scava liberamente nelle tradizioni greche e le

intreccia alla danza contemporanea.

La Cuisine 155, boulevard du Mercantour



Opéra : Falstaff

Giovedi 6 aprile 2023 ore 20

Opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto di Arrigo Boito da William Shakespeare.

Rappresentato per la prima volta al Teatro

Opéra Nice Côte d'Azur 4-6 rue Saint-François de Paule



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



MAX – STE´PHANE OLIVIÉ BISSON, TEATRO

Fino a sabato 8 aprile 2023

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Les Franciscains

4-6, place Saint-François



ANTIGONE – JEAN ANOUILH, TEATRO

FINO AL 9 APRILE 2023

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



BONGI, CONCERTO

Venerdì 7 aprile 2023.

Bongi, artista di Città del Capo, conduce un'insolita corrispondenza tra due continenti, fondendo Afro-pop, Folk e Zulu Blues in un crepitio di voci ed energia che fa rivivere le tradizioni musicali dell'Africa meridionale.

Le sue canzoni in Xhosa, il suo idioma nativo, tracciano un arco musicale panafricano magnetico e ammaliante.

Con incantesimi o sussurri, Bongi sa come dare vita alla musica delle sue radici sudafricane. Le canzoni di vita quotidiana, d'amore, di lotta e di nostalgia, che si rivelano sul palcoscenico, diventano irresistibilmente festose, favorite dall'impronta solare di un artista dalla personalità radiosa.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



CABALLERO & JEANJASS, CONCERTO

Sabato 8 aprile 2023 alle 19.

Caballero & JeanJass sono il duo più rappresentativo dell'esplosione della scena rap belga. Dal 2016 sfornano hit con punchline memorabili prodotte da una nuova generazione di beatmaker dalla produttività fulminea.

"TMTC", "Sur mon nom", "Dégueulasse", "Californie"... Tanti brani che hanno lasciato un segno indelebile, svelati nella serie di album Double Hélice iniziata nel 2016 e ora composta da tre parti. In continuità con i discorsi trasmessi nelle loro canzoni e sulle loro reti, Caballero & JeanJass hanno lanciato nel 2017 la serie High & Fines Herbes. La stagione 1, trasmessa su YouTube, ha dato il via al concetto: il duo riceve ospiti per discutere, giocare, ridere e cucinare. Nel 2020 è stato pubblicato il primo mixtape dello show.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



COURS DE TAÏ CHI - APERTURA ECCEZIONALE PER EVENTI UNICI

Sabato 8 aprile 2023 alle 10:30.

Art martial chinois, le Tai Chi Chuan repose sur les lois du Yin et du Yang. Pratique souple et douce, accessible à tous, quel que soit l'âge, ses mouvements lents et continus fortifient le corps, apaisent le mental et font circuler l'énergie.

Parvis du Musée des Arts Asiatiques

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



ATELIER ORIGAMI, INIZIAZIONE/SCOPERTA NEL CONTESTO DI UN EVENTO

Sabato 8 aprile 2023 dalle 10:30 alle 11:30.

Musée des Arts Asiatiques

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONCERT DU CONSERVATOIRE DE NICE

Sabato 8 aprile 2023 alle 15.

Le musée des arts asiatiques donne carte blanche au Conservatoire de Nice pour un concert unique dans un cadre d’exception.

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE

Sabato 8 aprile 2023 dalle 14:30 alle 15:30.

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONCERT : DREAM GOSPEL

Domenica 9 aprile 2023 alle 15.

Il Dream Gospel Choir è un ensemble misto e cosmopolita di cantanti e musicisti, che riunisce una dozzina di coristi e due musicisti, tutti di origine africana, caraibica o americana.

Sul palco, il coro respira la gioia di vivere, con voci che coprono tutte le sfumature, dai mormorii alle improvvisazioni vocali, il loro concerto è pensato per permettervi di partecipare, testimoniare e condividere un inno all'amore.

Eseguiranno i grandi titoli senza tempo della musica Gospel e Negro Spiritual, oltre alle imperdibili canzoni di Sister Act.

Basilique Notre-Dame

Av Jean Médecin



LU BARBALÙCOU, CONCERTO

Domenica 9 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 16.

Una band trad/folk con un bel tocco nizzardo e piemontese che si ritrova sia nelle composizioni che nell'interpretazione di canzoni delle nostre valli.

Un repertorio da ballare e cantare, che ci spingerà ad alzarci e ad entrare nel mondo molto speciale di questi quattro musicisti.

Una bella festa in vista!

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



STAGE DE PEINTURE CHINOISE “FLEURS ET BAMBOU”

Domenica 9 aprile 2023 dalle 10 alle 13.

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



ATELIER BONSAÏ

Domenica 9 aprile 2023 dalle 13:30 alle 16:30.

Musée des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais - Musée des Arts Asiatiques



LA MOUCHE – VALÉRIE LESORT, CHRISTIAN HECQ, TEATRO

Da mercoledì 12 a sabato 15 aprile 2023

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

La Cuisine

155, boulevard du Mercantour



BROOKLYN FUNK ESSENTIALS + CYRIL BENHAMOU – NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS, CONCERTO

Mercoledì 12 aprile 2023 alle 20.

Brooklyn Funk Essentials è un gruppo di musicisti provenienti da tutto il mondo che fondono jazz, funk, soul, ska, disco, house e rap. Fin dalla sua fondazione, il gruppo naviga tra l'amore per il jazz e le nuove influenze, con un groove inimitabile.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



JE M’APPELLE PAS – ÉDOUARD SIGNOLET, TEATRO

Dal mercoledì 12 a sabato 15 aprile 2023

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 11 e alle 15.

Iconic

Angle avenue Thiers et avenue Jean Médecin



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – DANIELLE BRATHWAITE-SHIRLEY BEFORE THEY WERE NONE

FINO AL 07 MAGGIO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – TO “THE FIRE NEXT TIME”

FINO AL 07 MAGGIO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



“C’EST UN BEAU ROMAN…” – LILIAN LLOYD, TEATRO

Fino al 21 maggio 2023

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30 e alle 20:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



EXPOSITION – LIONEL KAZAN “UN AIR DU TEMPS”

FINO AL 21 MAGGIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – TOM WESSELMANN. AFTER MATISSE

FINO AL 29 MAGGIO 2023

L'opera di Henri Matisse è stata una fonte di ispirazione essenziale per l'artista americano Tom Wesselmann (1931-2004).

Attraverso una selezione di venticinque opere, la mostra "Tom Wesselmann. After Matisse" ripercorre questa ammirazione, che si esprime in molti modi, dai primi collage del 1959 fino alle ultime opere, i Sunset Nudes degli anni 2000.

Con la serie Great American Nudes del 1961-1962, Wesselmann trasforma l'odalisca matissiana in un'icona pop. In seguito, l'opera di Matisse rimase per lui un riferimento essenziale nella ricerca dell'efficienza visiva e della saturazione dell'immagine, un artista che ammirava profondamente. Nella sua presentazione, la mostra si propone di mostrare Wesselmann in studio, per comprendere la sua elaborata tecnica di collage o disegno volumetrico, che dà sempre grande importanza alla questione della scala, dai formati più piccoli alle opere di grandi dimensioni.

La mostra è sostenuta dalla Galerie Almine Rech e dall'Estate Tom Wesselmann.

Curatore: Claudine Grammont, Direttore del Musée Matisse di Nizza

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



NICE ET SON SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE « VILLÉGIATURE »

FINO AL 31 MAGGIO 2023

Centre du Patrimoine – Le Sénat

4, rue Jules Gilly

Vieux-Nice



L’ASIE SANS RÉSERVE, VOL 1, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 GIUGNO 2023

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



CITATIONS / ACCROCHAGE DES COLLECTIONS, ESPOSIZIONE

FINO AL 2 LUGLIO 2023

Ogni anno, il MAMAC mette in luce aspetti poco conosciuti della sua collezione e propone dialoghi tra generazioni nella Sala 9.

Dopo "She, He and Eros", la collezione Albert Chubac e "Histoire(s) de l'œil", "Citations" riunisce dipinti, fotografie, collage e disegni che giocano sui riferimenti alle opere della storia dell'arte.

Queste citazioni sono talvolta parodiche e tinte di umorismo. Alcuni sono intesi come un'eco quasi magica dell'appropriazione di grandi opere, ancorate nel nostro immaginario collettivo. Altre restituiscono un'emozione, magari giovanile, o rivelano l'influenza di grandi figure della storia dell'arte sulla pratica degli artisti qui riuniti, delineando filiazioni attraverso generazioni e secoli. Infine, altri considerano questi riferimenti come un rifugio, nel bisogno di sentirsi meno soli nella pittura.

Un'immersione in una storia di compagnia, citazioni e reinvenzioni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

LECTURE DE CONTES AU JARDIN

Mercoledì 12 aprile 2023 dalle 15 alle 15:45.

Mercoledì 19 aprile 2023 dalle 15 alle 15:45.

Mercoledì 26 aprile 2023 dalle 15 alle 15:45.

La Médiathèque intercommunale de Saint-Jean-Cap-Ferrat accueille les enfants dès 3 ans pour une lecture de conte dans l'espace cosy et abrité de la pergola du Théâtre sur la mer.

Les mercredis 12, 19 et 26 avril, une conteuse de la médiathèque intercommunale de Saint-Jean-Cap-Ferrat accueillera les enfants dès 3 ans pour un moment de poésie et de partage, avec la lecture d'un conte sur la thématique du jardin et de la nature. La lecture du conte aura lieu à la Pergola de la fontaine, à proximité du jardin éphémère situé au théâtre sur la mer où les œuvres des enfants de l'école primaire de la commune seront exposées. Les enfants resteront sous la responsabilité des parents pendant la durée de la lecture.

Pergola du Théâtre sur la Mer

Théâtre sur la mer



SAINT LAURENT DU VAR

CONCERT – WOK N’ WOLL

Venerdì 7 aprile 2023 alle 20,30.

Il polimorfo violinista vocale e la sua spalla pianista, con la loro irresistibile verve comica, vi accompagnano in un viaggio attraverso i loro diversi mondi musicali, a ritmo frenetico, con umorismo e follia, dove l'assurdo è eguagliato solo dal virtuosismo.

Un cartone animato melodioso ed esilarante.

Un pizzico di ACDC, un pizzico di Stevie Wonder e una scorza di Rolling Stones, il tutto mescolato in un wok musicale con una salsa di Bach e Tchaikovsky e otterrete Wok 'n woll...

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



TENDE

Mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour

FINO AL 31 OTTOBRE 2023

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTES SUR LOUP

VENCE

EXPOSITION LA GALERIE CHAVE – 75 ANS DE PASSION

FINO AL 23 APRILE 2023

Musée de Vence

2 place du Frêne



CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert



ESPOSIZIONE “PUISSANTES”

FINO AL 14 MAGGIO 2023

Chiuso sabato e domenica.

Mostra di cinque artiste con universi diversi. In collaborazione con la galleria Eva Vautier.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert