Festival di Cannes, il film "Jean du Barry" con Johnny Depp aprirà la 76° edizione

La prima mondiale di “Jeanne du Barry” aprirà Il 76° Festival de Cannes (16-27 maggio). Il sesto film del regista Maïwenn, con protagonista Johnny Depp, verrà proiettato il 16 maggio sullo schermo del Grand Théâtre Lumière, a seguito della trasmissione live della cerimonia di apertura su France Télévisions and Brut. La pellicola – con attori del calibro di Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair – racconta la vita, la scalata e la caduta della favorita del re Luigi XV.

Jeanne Vaubernier a Versailles

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza per risalire la scala sociale. Diventa così la favorita di Luigi XV, fino ad ottenere lo status di cortigiana: contrariamente all’etichetta, Jeanne si sposta a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte. “Jeanne du Barry” uscirà in contemporanea nelle sale francesi il 16 maggio. È il primo ruolo importante per Depp dopo il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.