L’eccellenza ad Antibes, apre oggi il Salone dell’Antiquariato

Apre oggi, sabato 8 aprile 2023, il Salon d'Antibes che resterà aperto fino al 24 aprile giunto alla sua cinquantunesima edizione.

Ancora una volta, l'Antibes Art Fair 2023 figura da starter per l’avvio dell’alta stagione in Costa Azzurra.

Il numero degli espositori alla prossima fiera è ancora una volta limitato a 100 partecipanti, in linea con il format che la manifestazione si è dato nelle ultime edizioni e che è stato apprezzato dai visitatori.

L'inaugurazione del Salon, che avviene nel weekend di Pasqua, si preannuncia come il grande evento della primavera.

Dall’8 al 24 aprile, accanto a superbi pezzi d'antiquariato validati, saranno esposte opere firmate da alcuni tra i più importanti artisti del '900 o della scena artistica contemporanea.

Come per ogni edizione, è previsto un afflusso di oltre 20 mila visitatori che, ad Antibes, potranno trovare alcuni dei pezzi più belli attualmente sul mercato dell'arte: antiquariato, arte moderna, arte contemporanea, gioielli antichi, mobili di design e vintage.

In ogni settore le parole chiave saranno, come sempre: autenticità, bellezza, rarità e originalità.



Il Salon d'Antibes è diventato un riferimento internazionale e rimane unico per la sua atmosfera, per le opere presentate e per la sua clientela cosmopolita. Ai margini del Mediterraneo, le eleganti navate della mostra raccolgono stand disposti come si trattasse di vere e proprie gallerie.

Il pubblico dei visitatori è il più vario: teste coronate, capitani d’industria, appassionati d’arte e persone alla ricerca del “pezzo impossibile” si mescolano in modo discreto con semplici curiosi.

Gli espositori riservano i loro pezzi più eccezionali per questa manifestazione che riunisce collezionisti e dilettanti di tutte le nazionalità.