Vantaggi e svantaggi dei programmi CAD nel settore della meccanica

I programmi CAD sono uno strumento molto utilizzato nel settore della meccanica. Per imparare a usare bene questi programmi infatti sarebbe indicato seguire dei corsi cad cam utili per la professione.

Cosa sono i corsi CAD/CAM

I corsi CAD/CAM fanno parte delle attività di formazione nel settore dei corsi di rendering e disegno. Si tratta di lezioni rivolte a operatori del settore CAD e tecnici. Il CAD infatti da sempre è la soluzione migliore per chi vuole imparare al meglio la progettazione assistita tramite computer.

Non a caso parliamo di corsi ideali per chi vuole acquisire le skills utili per progettare e realizzare prototipi tramite i software CAD/CAM ossia Computer Aided Design e Computer Aided Manifacturing. Durante questi corsi - che richiedono una conoscenza base di software per la progettazione tecnica, ad esempio Autocad - vengono affrontati numerosi temi tra cui quelli legati alla sicurezza, al trasferimento del progetto tecnico nelle istruzioni per macchine CNC e molto altro.

I corsi sono rivolti sia ad utenti con una conoscenza minima che ad esperti per scoprire il mondo di CAD/CAM. Il percorso è diviso in una parte pratica e una teorica per informare al meglio i professionisti e renderli ancora più qualificati sia sulla programmazione di macchine CNC che sul disegno tecnico. L’obiettivo è sempre quello di ideare delle figure che siano poliedriche e capaci di dialogare in modo facile con i disegnatori CAD che hanno curato la fase progettuale, verificandone i calcoli, ma anche i processi, per poter valutare alla perfezione il lavoro della macchina nel corso della realizzazione.

Dove lavora l’esperto CAD

L’esperto CAD CAM opera nelle fasi di produzione di un qualsiasi manufatto, portando con sé la sua enorme esperienza. Le fasi della creazione di un manufatto sono ideazione, progettazione e realizzazione di un prodotto. Nella primissima fase i designer trasformano un’idea del cliente in un elemento con forma e dimensione per esprimere le esigenze iniziali. In questa fase l'integrazione cad 2d 3d è essenziale.

Nella fase della progettazione sarà invece il disegnatore CAD, tramite i software, a trasformare quello che era solamente uno schizzo in un prototipo. Infine si arriva alla fase di produzione che è senza dubbio quella più delicata. In questa fase è importante saper leggere i progetti creati con i software come Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, MasterCam e Solidworks.

I corsi CAD si possono seguire anche online e consentono di avere moltissimi sbocchi lavorativi. Queste figure infatti sono sempre più richieste per via delle loro ampie competenze e della capacità di rendere migliore e più veloce il flusso di lavoro padroneggiando sia l’uso dei software che le macchine in modo ottimale e senza alcun problema.

Vantaggi e svantaggi della progettazione CAD

I programmi CAD permettono senza ombra di dubbio una progettazione veloce, sia per gli elementi standard che per le variazioni. La progettazione dunque è rapida, senza impedimenti e con la possibilità di inserire numerosi elementi senza problemi. In questo modo la lavorazione verrà favorita e si potrà arrivare alla fase successiva molto più velocemente. Lo svantaggio sta senza dubbio nella necessità primaria di saper utilizzare benissimo questi programmi. Per essere veloce la progettazione CAD deve essere prima di tutto predisposta e studiata. Si tratta infatti di operazioni in cui non ci si improvvisa e dove è importante saper agire nel modo giusto. Proprio per questo chi opera nel settore della meccanica dovrebbe non solo studiare la progettazione CAD, ma anche seguire dei corsi di aggiornamento per aumentare le proprie competenze e per crescere sul lavoro, operando in modo sempre più preciso e puntuale.