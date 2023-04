Quando si parla della possibilità di ristrutturare casa low cost parliamo di quelle persone che si rendono conto che a un certo punto una casa che hanno comprato magari dopo tanti sacrifici, o anche magari una casa che hanno ereditato da nonni o genitori che per comprarla loro stessi hanno fatto dei sacrifici a un certo punto ha bisogno di un intervento di ristrutturazione perché è in delle condizioni che la stanno trasformando in una casa quasi inagibile magari se va bene non in tutte le stanze, però ci sono alcune che vanno ristrutturate.

O magari potremmo parlare anche di quelle persone che hanno una seconda casa che però utilizzano poco perché da una parte non affittano e quindi rimane sempre chiusa e a un certo punto subisce un processo di usura che per non perderla bisogna contattare queste imprese nel settore per capire che tipo di progetto di ristrutturazione può essere immaginato. Un progetto che dipenderà chiaramente della situazione di partenza della casa e anche dalle idee che hanno le persone che lavorano all'interno di queste imprese che dovranno essere d'ispirazione per il proprietario in questione.

Di sicuro quando bisogna fare dei lavori del genere per casa propria sarà assolutamente fondamentale che tutti i membri della famiglia siano d'accordo anche perché magari per varie settimane ci sarà un grande caos in casa e soprattutto ci sarà un investimento economico da fare che toccherà a tutti come è normale che sia.

Intanto è già un buon primo passo avere un'impresa edile di riferimento perché se invece non l'abbiamo prima di pensare al progetto di ristrutturazione dobbiamo pensare a trovarne una magari sperando in un passaparola quando facciamo due chiacchiere con degli amici o dei parenti spiegando loro questo progetto che abbiamo perché loro ne avranno uno di fiducia.

Oppure saremo costretti ad andare a guardare le varie recensioni su internet e quindi cercarla e iniziare a prendere delle informazioni magari facendo due chiacchiere per telefono per capire se scatta una certa alchimia e se ci si capisce reciprocamente da tutti i punti di vista.

In un progetto di ristrutturazione di una casa non bisogna trascurare nulla

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso in un progetto di ristrutturazione di una casa non dobbiamo trascurare nulla quando parliamo con l'imprenditore edile, e se vogliamo una soluzione low cost come volevamo parlare in questo articolo è chiaro che dobbiamo fare delle scelte ben precise.

Prima di tutto dobbiamo stanziare un budget perché almeno abbiamo una cifra di partenza da poter comunicare all'imprenditore edile e da quella cifra si partirà per fare delle scelte. e magari prediligere degli interventi in una stanza che in situazione più problematica rispetto che un'altra è rimandare magari alcuni lavori, e questa può essere una soluzione interessante.

Un'altra cosa interessante per quanto riguarda questa questione economica è poter parlare con il nostro commercialista per capire se ci sono delle soluzioni per quanto riguarda la possibilità di ricevere bonus e incentivi fiscali per le persone che fanno degli interventi di ristrutturazione.