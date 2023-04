Trasporto disabili per visite mediche

Quando parliamo del servizio di trasporto disabili visite mediche come ci aggiungiamo a fare in questo articolo intanto stiamo parlando di un servizio a pagamento, e quindi parliamo di sanità privata ed è un tipo di servizio messo a disposizione da cooperative varie oppure associazioni e soprattutto è un servizio che è rivolto a tutte quelle persone che hanno una qualsiasi forma di disabilità che necessitano di cure mediche e quindi di fare delle visite mediche e necessitano di essere accompagnati.

Praticamente questo servizio si sostituisce alle famiglie che non possono accompagnarle perché non hanno un veicolo adeguato e non hanno le strutture per sostenere queste persone durante il trasporto per portarle in sicurezza magari per raggiungere un ospedale per una visita medica o ho una clinica o pensiamo a chi deve andare da un fisioterapista per un percorso che è utile per la condizione nella quale si trovano.

E quindi parliamo di organizzazioni che hanno al loro interno un personale altamente qualificato e parliamo intanto dei conducenti che sanno le strade a memoria e sono attrezzate con dei veicoli speciali che hanno delle rampe per carrozzine e dispositivi di ancoraggio in modo che la persona goda del massimo della sicurezza e del confort durante tutto il viaggio.

In certi casi parliamo di accompagnamento assistito anche perché ci potrebbe essere un'altra figura e cioè appunto quella dell'accompagnatore che si assicura che mentre l'autista guida comunque la persona non abbia nessun tipo di problema.

Per quanto riguarda il costo qui parliamo di un servizio a pagamento come facevamo riferimento anche sopra e in certi casi potrebbe essere un servizio che è coperto da un'assicurazione sanitaria che la famiglia ha messo a disposizione per la persona che ha questo tipo di problema.

Parliamo di un'opzione di trasporto che porta molti vantaggi per un paziente che ha una qualsiasi forma di disabilità perché gli consentirà un'esperienza di viaggio confortevole e senza dover pensare ai mezzi pubblici che spesso non sono adeguati e sono scomodi e abbastanza inaccessibili.

Il servizio di trasporto disabili ha tanti vantaggi da prendere in considerazione

Oltre al fatto che il conducente o l'accompagnatore può aiutare la persona a salire e scendere dal veicolo e può spostarsi all'interno della clinica e dell'ospedale e questo non è poco perché una persona che ha una forma di disabilità è più vulnerabile alle cadute e alle lesioni.

Tra l'altro parliamo di un servizio che comunque può essere assolutamente personalizzabile ad hoc dipendendo dalle esigenze individuali del paziente in questione possiamo pensare a un paziente che deve sottoporsi ad una procedura chirurgica o qualsiasi altro trattamento che abbia bisogno di anestesia, e quindi il conducente può rimanere all'interno dell'ospedale per aspettarlo e poi assisterlo nella fase di recupero post operatorio.

In ogni caso è sempre bene muoversi con un certo anticipo e le famiglie lo sanno e in modo da poter prenotare un servizio efficace e poter spiegare all’altra parte la situazione critica del singolo paziente in modo che possano organizzare un trasporto nel modo più efficace e rapido possibile.