Le grandi opere di Sacha Sosno e Hervé Nys saranno in mostra al Polygone

Dal 14 aprile e per un periodo eccezionale di 7 mesi, più di venti opere intriganti e colorate di Sacha Sosno e Hervé Nys occuperanno le navate icone di Polygone Riviera.

Una mostra temporanea di grande formato, composta sculture alte più di 4 metri, dove interrogarsi, meravigliarsi e viaggio immaginario attende i visitatori alla svolta....

Sacha Sosno:i n totale ci sono non meno di 14 maestose opere dell'artista del sud, che hanno allestito un negozio tra le corsie di Polygone Riviera, al centro di una mostra di grande formato dal titolo "Le sculture invadono il macadam...".

Voluttuosi e raffinati, evocano temi d'attualità come rappresentazione della femminilità, dell'amicizia o addirittura della storia. Un viaggio inaspettato e invitante visitatori di penetrare in profondità nella loro immaginazione.

Hervé Nys, l'alleanza tra meccanica e contemporaneità

Complementari a quelle di Sosno, le 9 opere contemporanee che uniscono meccanica e nature di Hervé Nys completano la mostra d'arte all'aperto, per risvegliare il sensibilizzazione sui temi impegnati.

I destini di Nys e Sosno sono strettamente legati. Le strade degli artisti si incrociano al All'inizio degli anni 2000, hanno poi stretto forti legami e Nys è diventato l'assistente di Sosno per più di 10 anni

