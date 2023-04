Come guidare un'auto di lusso (senza doverla comprare)

Avere la passione per le auto di lusso può essere molto costoso, e se non si hanno i mezzi, può essere difficile riuscire ad acquistare i modelli più esclusivi.

Tuttavia, ciò non significa che non si possano guidare. Infatti, esistono tantissime soluzioni diverse, adatte ad ogni esigenza e a tutte le tasche, che danno la possibilità di guidare un’auto di lusso senza doverla acquistare.

Ti sarà capitato di avere un amico che sfoggia la nuova auto di lusso e chiederti: “Come fa a permettersela?”. Pur non conoscendo la sua situazione economica, quell’auto potrebbe essere al di sopra delle sue possibilità. E, allora, come fa ad averne una?

La verità è che oggi ci sono tantissimi modi per poter guidare un’auto di lusso senza dover affrontare la spesa di acquisto iniziale. Quello principe è, ovviamente, il noleggio. Scopriamolo meglio.

3 modi per guidare un’auto di lusso senza acquistarla

Noleggio a breve o a lungo termine

Oggi le agenzie di noleggio auto offrono la possibilità di scegliere modelli di auto di ogni categoria, dalle utilitarie fino alle auto di lusso.

Il noleggio, se pur a lungo termine, presenta spesso condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle dell’acquisto di un’auto nuova, o persino di quella usata. Inoltre, offre il grande vantaggio di liberare il guidatore da importanti responsabilità, come la manutenzione del veicolo.

Potendo contare su prestiti online anche non finalizzati, è possibile sostenere le rate di un noleggio potendole ammortizzare nel tempo. In questo modo è possibile scegliere anche le auto più costose da noleggiare sia nel breve che nel lungo periodo.

Affitto a giorni

Ben diverso dal noleggio, l’affitto a giorni permette agli appassionati di prenotare la guida di un’auto di lusso particolarmente esclusiva direttamente su pista.

Questa è un’esperienza indimenticabile in cui potrai guidare auto come Ferrari da corsa e altri modelli di extra lusso. In alcuni casi, inoltre, ci sono auto che possono essere guidate soltanto su pista, per cui questa soluzione è perfetta se cerchi il modo per guidare auto esclusive che non possono circolare su strada.

Cosa sapere prima di noleggiare un’auto di lusso

In questa economia della condivisione, ha sempre meno senso possedere la propria auto. Stiamo assistendo a milioni di persone in tutto il mondo che rinunciano alle auto e si limitano a noleggiarle secondo le loro esigenze o a ricorrere al car sharing.

Senza dubbio, viaggiare a bordo di una potente auto di lusso è una sensazione carica di adrenalina. Se hai in mente di noleggiarne uno, devi considerare alcuni fattori.

Le basi sono:

Per prima cosa decidi se vuoi che a guidare sia un autista o se proprio non vuoi rinunciare al piacere di stare al volante

Assicurati che la società noleggiatrice sia proprietaria dei veicoli

Informati sull'anno di immatricolazione delle auto meno recenti tra quelle in loro possesso. Alcune società, come Movenzia, noleggiano auto usate, ma non di lusso e a lungo termine

Sii certo di noleggiare il tuo veicolo da una compagnia rinomata con un buon track record

Dai un’occhiata alle recensioni dei clienti online prima di prenotare l'auto

Informati sul costo effettivo dell'auto e confronta i prezzi, prima di andare a confermare la prenotazione.

Noleggiare un'auto di lusso per un periodo di tempo più lungo può essere più conveniente rispetto al noleggio di un'auto per un periodo di tempo più breve. Non solo puoi risparmiare denaro, ma anche goderti la classe perfetta che offre un'auto di lusso. Infatti, ci sono tante compagnie di noleggio che offrono auto come BMW, Audi, Volvo, Mercedes, Jaguar e persino le Stretch Limousine.

È, tuttavia, consigliabile non lasciar guidare l’auto da altre persone al di fuori di chi ha sottoscritto il contratto di noleggio, a meno che non è precisato nel contratto.