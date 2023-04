Al Festival di Cannes 2023 due film nati dal TorinoFilmLab

Il TorinoFilmLab, lanciato nel 2008 proprio durante il Festival di Cannes e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, non perde un appuntamento con la Croisette.

La selezione ufficiale Un Certain Regard del 76° Festival di Cannes presenta 17 titoli tra cui The Settlers, opera prima del cileno Felipe Gálvez.

Il film è stato sviluppato dal TFL grazie al percorso FeatureLab nel

2018 ed è anche stato premiato con il TFL Co-Production Award 2018 (€ 50.000) grazie al supporto di Creative Europe - Programma MEDIA dell’Unione Europea.

Nel suo atteso film d'esordio, coprodotto con Rei Cine (Argentina) e Snowglobe Film (Danimarca), Felipe Gálvez esplora una parte cruciale del passato coloniale cileno in un dramma in costume visivamente d’impatto che mette in luce la differenza tra verità e storia.

Sempre in Un Certain Regard anche If Only I Could Hibernate di Zoljargal Purevdash, che nel giugno 2018 approdò a Torino per il workshop sperimentale dedicato alle sceneggiature in fase embrionale TFL Extended.

In selezione Un Certain Regard anche il regista iraniano Alireza Khatami, partecipante di FeatureLab 2021, con il film Terrestrial Verses codiretto con Ali Asgari.

Con la selezione di Un Certain Regard del 76° Festival di Cannes (16-27 maggio 2023) il TorinoFilmLab arriva a quota 169 film realizzati in 15 anni, in attesa degli annunci delle selezioni di Semaine e Quinzaine.