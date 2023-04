Torna Bionazur a Nizza per esaltare il biologico

Da più di trent'anni, gli agricoltori bio scendono in piazza per informare e sensibilizzare la gente.

Anche quest'anno, attraverso l'installazione di stand in Place Massena e lungo la Promenade du Paillon il 12, 13 e 14 maggio 2023, Bionazur proverà a spiegare la necessità di mantenere un'agricoltura biologica nel dipartimento nizzardo.

Sarà la ventitreesima edizione con la partecipazione di oltre 60 espositori, tutti certificati o con marchio riconosciuto: Bionazur offrirà, nel verde della Promenade du Paillon, il meglio della produzione “bio” del territorio nizzardo.

Il programma non prevederà soltanto la vendita e l’esposizione di prodotti, ma anche alcune conferenze per far conoscere meglio un settore in profonda trasformazione e grande crescita.

Sono previste anche animazioni, con sedute di yoga, e meditazioni negli "sweetdome", rispetto alle edizioni precedenti numerosi saranno i nuovi espositori