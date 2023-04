Quando parliamo del servizio di ambulanze private per festeggiamenti naturalmente parliamo di un servizio e di un'opzione molto utile per quelle persone che vogliono pianificare un evento importante o una grande celebrazione Ccme può essere per esempio un o un evento aziendale di altro tipo dove però ci sono molti invitati tra clienti, venditori, dipe matrimonio o una grande festa aziendale nella quale ci sono dipendenti e fornitori per fare un esempio

A prescindere dall'evento di sicuro chi lo organizza sta facendo un favore alle persone che parteciperanno perché gli offre una sicurezza supplementare in caso di un qualsiasi tipo di emergenza medica che si può verificare durante l'evento e quello purtroppo sempre può capitare

Quando parliamo di queste ambulanze private per festeggiamenti parliamo praticamente delle stesse impiegate per i grandi eventi e quindi magari per un festival o per un concerto o per un evento sportivo solo che il servizio è progettato in maniera più specifica per un tipo di evento e di una celebrazione più intima

Di certo anche in questo caso parliamo di un servizio professionale che mette a disposizione dei veicoli attrezzati con tutte le dotazioni a bordo che possono servire e parliamo di un servizio soprattutto che è disponibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7 proprio per proteggere qualsiasi tipo di emergenza in poche parole

Quello che è certo è che a differenza delle ambulanze pubbliche di cui il servizio non lo paghiamo direttamente se non con le nostre tasse qui dobbiamo pagarlo noi come organizzatori dell'evento però per il resto non ci sono differenze

Questo è sempre giusto specificarlo perché molte persone ne possono avere paura nel senso che possono pensare che gli automezzi non sono uguali e che non ci sono le stesse dotazioni a bordo per quanto riguarda il monitoraggio delle funzioni vitali o dei dispositivi per l’ assistenza respiratoria come può essere un casco quando in realtà non è così

I professionisti sanitari che lavorano all'interno di un'ambulanza privata sanno affrontare qualsiasi tipo di emergenza

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque il personale sanitario che lavora in questa ambulanza privata è composto da professionisti esperti che sanno affrontare qualsiasi tipo di situazione medica e noi possiamo fare solo degli esempi da cose minore come delle lesioni e situazioni di emergenze più gravi come sono incidenti o come sono attacchi cardiaci o ictus per fare degli esempi

Un'altra cosa molto importante è che comunque questo personale sanitario che gestisce questo servizio garantisce la massima privacy se una persona dovesse avere un problema di salute e quindi ad esempio sia un ospite viene colto da malore il personale lo assisterà con la massima discrezione e professionalità

Naturalmente se abbiamo bisogno di un servizio del genere anche se ci sono varie società di autoambulanze che se ne occupano sarebbe bene muoversi con un certo anticipo perché soprattutto ora che ci troviamo in alta stagione gli eventi sono tanti e quindi rischiamo di non trovare la società che abbiamo scelto