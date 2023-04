E-commerce sostenibile: come ridurre l’impatto ambientale?

Se durante la pandemia e il lockdown lo shopping online è stata una vera salvezza, oggi si parla di come le consegne quotidiane gratuite portino ad un impatto negativo sull’ambiente. E non si tratta solamente di quello: le emissioni di CO2 prodotte dall’invio di e-mail e dalla tecnologia stessa vanno a gravare in modo considerevole; quotidianamente ormai ordiniamo cibo in delivery, facciamo clic su grandi marketplace perché ci danno la consegna in sole 24 ore senza pensare all’impatto che tutto ciò genera. Gli e-shop più attenti si stanno però domandando come poter ridurre l’impatto e stanno trovando delle soluzioni per fare la propria parte.

Utilizzo di packaging riutilizzabili e riciclabili

Un primo modo che hanno adottato gli e-commerce per avere un impatto minore è quello di utilizzare packaging riciclabili o riutilizzabili; dopo aver abolito la plastica, sono stati introdotti altri sistemi tra cui ad esempio le shopper riutilizzabili. Queste borse in tela o canvas, diventano anche un ottimo modo per promuoversi; dopo aver acquistato shoppers personalizzate online possono essere inserite nel pacchetto ordine e gli utenti le utilizzeranno nella quotidianità portando a spasso il logo e promuovendo in modo gratuito l’e-commerce.

10 tip per rendere più green il tuo e-commerce

In qualità di proprietario di un'attività di e-commerce, è importante essere consapevoli dell'impatto ambientale delle proprie operazioni. Fortunatamente, ci sono una serie di cose che puoi fare per ridurre il tuo impatto ambientale e operare in modo più sostenibile.

Utilizzare materiali riciclati quando possibile Utilizzare materiali di imballaggio ecologici Utilizzare sistemi di illuminazione e riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza energetica Implementare un sistema di ufficio senza carta Incoraggiare i dipendenti a telelavorare Offrire incentivi ai dipendenti affinché utilizzino i mezzi pubblici o il car pooling Fai della sostenibilità un valore fondamentale della tua attività Educa i tuoi dipendenti e clienti sulla sostenibilità Promuovere la sostenibilità all'interno del settore dell'e-commerce nel suo complesso Sforzati continuamente di migliorare le tue pratiche di sostenibilità nel tempo

L’e-commerce è nemico dell’ambiente?

Con l'avvento dell'e-commerce, lo shopping online è diventato sempre più popolare; anche se può sembrare che sia un modo ecologico di fare acquisti, la verità è che spesso si è scoperto che è ancora più dannoso per l'ambiente rispetto ai tradizionali negozi fisici.

Uno dei modi più diretti in cui l'e-commerce contribuisce all'inquinamento ambientale è attraverso i materiali di imballaggio. Con l'aumento dello shopping online, è cresciuta anche la domanda di materiali di imballaggio monouso utilizzati per la spedizione di merci dai rivenditori online. Gran parte di questi imballaggi finisce nelle discariche o come rifiuti nelle nostre strade e nei nostri oceani, dove ci vogliono centinaia di anni per decomporsi; questo crea un enorme problema per il nostro pianeta, che richiede soluzioni urgenti se vogliamo ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

Un altro fattore importante che contribuisce all'impatto negativo dell'e-commerce sull'ambiente è la sua impronta di carbonio, in particolare dalla spedizione di prodotti dai magazzini di tutto il mondo. L'aumento dei servizi di consegna rapida significa che i clienti si aspettano che i loro ordini arrivino rapidamente, in genere entro 24 ore o meno; tutto ciò porta a un aumento delle emissioni dei veicoli di trasporto come camion e aerei, che hanno una grande impronta di carbonio a causa dei loro motori a combustione e del consumo di carburante.