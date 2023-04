Ligue 1. Paris Saint Germain, fuga per la vittoria. È sprint per la qualificazione alle Coppe Europee

Mancano sette giornate al termine del torneo di Ligue 1 e per il Paris Saint Germain potrebbe essere la volta buona per scrivere la parola fine su un torneo che alla prima giornata aveva già vinto e che ha reso, in certi momenti, problematico per propri svarioni.

Con otto punti di vantaggio sul Marsiglia, la compagine della capitale pare avere un margine di tutta tranquillità, anche se la certezza matematica non è ancora vicina e soprattutto non si sono realizzate le previsioni di fine estate che davano la squadra di Mbappe già campione a Pasqua.

Il Lens, sorpassato dal Marsiglia, deve ora fare molta attenzione al Monaco, che lo segue a due sole lunghezze: in gioco per entrambe le squadre l’accesso alla Champions o all’Europa League che, in termini di resa finanziaria, sono tornei ben diversi!

Alle loro spalle Lille e Rennes sono impegnate in uno sprint a due per “giocarsi” la Conference League, con il Lione che vorrebbe essere della partita, ma che pare essersi svegliato troppo tardi anche se tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare qualcosa possono significare.

Fuori da tutti i giochi il Nizza che, questa sera, col Basilea cercherà l’accesso alle semifinali di Conference Ligue.

In coda Angers, Ajaccio e Troyes sembrano ormai condannate alla retrocessione: la sola matematica assegna loro ancora qualche chance, ma sulla carta e nulla di più.

La lotta per evitare il quart’ultimo posto che significa retrocessione diretta vede impegnate quattro formazioni chiuse in un fazzoletto di tre punti.

Strasburgo, Brest ed Auxerre hanno vinto l’ultima gara disputata, mentre il Nantes (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite) pare in caduta libera.

Per designare la quarta a retrocedere è ancora presto: tutte e quattro le formazioni hanno delle carte ancora da giocare e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il campionato, con la trentaduesima giornata, tornerà nel fine settimana.

Domani, venerdì 21 aprile l’anticipo riserverà il testa coda: l’ultima della classe, l’Angers, riceverà il Paris Saint Germain: sulla carta il pronostico non è difficile.

Sabato 22 aprile sono in programma due incontri alquanto importanti per la classifica: Auxerre – Lille, con i padroni di casa a giocarsi le ultime carte e gli ospiti decisi a non lasciare punti sulla propria strada. L’altra gara in programma sarà tutta da vedere: Monaco – Lens, con le Coppe Europee ben infisse nella testa di entrambe le formazioni.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 23 aprile . L’anticipo delle ore 13 è affidato a Reims – Strasburgo, con gli ospiti costretti dalla classifica a cercare dei punti.

Il Nizza riceverà il Clermont, l’Ajaccio giocherà l’ennesimo spareggio salvezza col Brest, il “tranquillo” Montpellier ospiterà il Rennes che invece deve andare a punti e, a sera, il Marsiglia scenderà in campo a Lione.

Completano il tabellino Nantes – Troyes, incontro tra due formazioni “non tranquille” e Lorient – Tolosa.