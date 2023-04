Centro Congressi e ponte sul porto: Nizza si prepara al Summit sugli Oceani del 2025

Il Summit sugli Oceani, conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite, si terrà a Nizza nel mese di giugno del 2025 e richiamerà in città ventimila congressisti e almeno 250 capi di stato o di governo provenienti da tutto il Mondo.

Un'iniziativa importante per la città e per la sua valorizzazione che facilita (e finanzia) anche interventi in grado di diventare strutturali.

Tra questi la realizzazione di un centro congressi permanente al porto di Nizza, al posto dell'attuale parcheggio sopraelevato posto sul Quai Infernet, quasi di fronte al Monuments aux Morts ed a lato del molo che conduce al faro.

Sono state avviate, in questi giorni, le procedure di gare volte ad individuare l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), figura indispensabile per giungere ad una ottimale individuazione delle opere e dei lavori da eseguire.

Dal bando di gara si evince che gli interventi costeranno intorno ai 35 milioni di euro, finanziati da più soggetti, che il nuovo centro congressi sarà in grado di ospitare oltre 2.400 persone e che sarà modulare.

Altra novità di cui si parla in questi giorni è la realizzazione di un ponte pedonale che, evitando le navette, unità i due “fulcri” intorno ai quali ruoterà il Summit: la sede centrale, posta sul Quai des Commerces e il suo dirimpettaio, il Centro Congressi, situato sul Quai Amiral Infernet.

Sempre sul Quai Infernet verrà creata l’area VIP.

Il cronoprogramma prevede i seguenti tempi, che sono molto stretti

Inizio giugno 2023 - Avvio dell’attività di assistenza alla gestione del progetto. Diagnosi e programmazione dell’opera.

Da luglio 2023 a gennaio 2024 - Designazione delle imprese responsabili della costruzione delle attrezzature.

Da febbraio 2024 a maggio 2025 - Esecuzione dei lavori per la messa in servizio a fine maggio 2025.

Dal 5 al 15 giugno 2025 - Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani.