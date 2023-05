Busca protagonista della coppa del mondo di Supermoto con 34 piloti da quindici paesi (FOTO E VIDEO)

Presentato questa mattina, giovedì 20 aprile, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino la tappa del campionato del mondo di Supermoto, Gran Premio del Piemonte, in programma presso il circuito internazionale di Busca nel weekend del 29 e 30 aprile, prima prova agonistica dell’anno.

L’evento rientra nel calendario regionale dei grandi eventi sportivi ed è supportato e promosso dall'ATL del Cuneese e da Sport Commission, il nuovo ente della Regione Piemonte che intende favorire l’attrazione di grandi eventi sportivi a fini turistici.

Con questo intento, tramite la distribuzione televisiva, verranno mostrate le attrattive regionali su un’audience stimata di 15 milioni di spettatori e una diffusione in 96 paesi e cinque continenti.

“Il flusso turistico generato dagli eventi sportivi - sostengono gli organizzatori della compagnia Xiem - è una grande e crescente industria globale con importanti ricadute economiche per la località di accoglienza attraverso l’impatto di viaggi e delle attività turistiche delle migliaia di appassionati che si spostano per seguire non solo il loro sport preferito, ma anche per visitare i luoghi più emblematici durante il soggiorno.”

“Un effetto volano - proseguono - per le località che vogliono attrarre nuovi visitatori utilizzando nuovi canali di promozione per il loro territorio. I benefici generati vanno ben oltre gli impatti economici diretti."

A Busca sono attesi 34 piloti provenienti da 15 paesi ( i più lontani arriveranno da Stati Uniti e Brasile) e dodici team.

La pista di Busca, con la sua storia ventennale, è diventata nel tempo uno dei circuiti più importanti in Europa per la Supermoto.

Nel video le interviste al titolare del Kart Planet di Busca Cesare Speranza, che gestisce la pista da quindici anni insieme alla madre Lilia Imani, all’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, al vice presidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, all’assessore del comune di Busca Ezio Donadio e ai corridori Giovanni Bussei e Antonino Navarria.

Maggiori informazioni sull’evento al sito https://www.supermotos1gp.com/event/gp-europe-italy-busca/ e su https://kartplanet.it/home.asp