Nizza, la Voie Rapide, un’interessante mostra al Palais de Marbre (Foto)

Fino al 28 aprile 2023, gli Archivi di Nizza, che si trovano nel Palais de Marbre, in Avenue de Fabron 9 ad un centinaio di metri dalla Promenade des Anglais, propongono la mostra “Jordi Ballesta. Archiver la Voie Rapide” dedicata alla strada sopraelevata che attraversa Nizza da Est a Ovest.



Jordi Ballesta, fotografo, ricercatore e studioso del paesaggio, offre un ritratto fotografico della Voie Pierre-Mathis di Nizza, arteria sopraelevata che attraversa la città da est a ovest.

La mostra “Archiver la Voie Rapide” propone un ritratto fotografico, sviluppato da Jordi Ballesta in diciotto mesi.

Il suo soggetto: l'autostrada urbana, il suo distacco dal suolo e le abitazioni fronte.

Anticamente "percorso di svincolo a nord e ad ovest" poi "autostrada urbana del sud", ufficialmente "Voie Pierre-Mathis", quello che i nizzardi chiamano comunemente " Voie Rapide ", è oggi composta da due carreggiate, lunghe sette chilometri, che attraversano gran parte della città e si affacciano sul suo centro urbano lungo un viadotto che giunge all’altezza del quinto piano degli edifici adiacenti.





All'interno dell'Archivio Nice Côte d'Azur, dal 1940, chilometri di delibere, carteggi, tra il sindaco e i suoi elettori, verbali, tabelle di lotti, ordinanze di esproprio, permessi di demolizione, di costruzione, disegni preparatori, planimetrie e quaderni fotografici dettagliano il progettazione e modalità di realizzazione dell'autostrada urbana.

La mostra e il libro Archiver la Voie Rapide si basano sulla raccolta, la selezione e quindi l'aggiornamento di questi documenti prodotti in quasi otto decenni. Si tratta di capire la forma, gli effetti e il ruolo di quella che alcuni considerano una cicatrice nel paesaggio locale, ma che può essere vista come uno dei maggiori monumenti nizzardi del XX secolo.





Al di là della storia locale, Archiver la Voie Rapide propone di considerare questa infrastruttura come una scultura di civiltà, quella di una civiltà automobilistica che, attraverso l'ingegneria delle costruzioni e le tecnologie del traffico, consente una mobilità senza ostacoli, ben diversa da quella dei veicoli che circolano sulle altre strade.

Tra le colline e il mare, parte della popolazione vive proprio a ridosso della Voie Rapide, a volte a poche decine di centimetri di distanza. C'è infine un grado di incompiutezza in questa strada, una parte di disordine che è oggetto di visite di controllo, mentre il centro di controllo del traffico, le sue telecamere, i suoi addetti, monitorano costantemente flussi e attività, programmate e impreviste.

La mostra propone documenti che solitamente sono custoditi negli scaffali degli archivi comunali e metropolitani. Jordi Ballesta ha operato per far emergere la qualità del loro materiale documentario, così come la loro poesia tecnica e amministrativa, sia visiva che scritta.