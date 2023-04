Carros “vede rosso”: è il momento della Festa delle fragole (Foto)

Un fine settimana all’insegna del rosso e profumatissimo: è quanto riserva Carros che vivrà oggi, sabato 22 aprile e domani, domenica 23 aprile 2023 , la 48esima edizione della Fête des fraises et du terroir.

Tante animazioni e, soprattutto, eccezionali degustazioni di un frutto che ha in Carros uno dei punti di riferimento.

L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in Place Frescolini con un programma che guarda ai bambini con spazio giochi, laboratori, villaggio con le capanne, scoperta della vita delle api e delle pecore, ma anche agli adulti con la proiezione di un film e di una serie di documentari sulle fragole.

Il programma della manifestazione prevede

Vendita di Fragole di Carros dalle 10:00 alle 18:00

Mercato dei sapori locali

Animazioni, dimostrazioni e iniziazioni

Giostre e attrazioni (a pagamento)

Animali da fattoria (pecore)

Mostre fotografiche

Ristorazione in loco



La fragola costituisce una vera e propria passione gastronomica per i francesi, nessun altro frutto (fatta eccezione per le prugne, ma solo in alcune aree) può vantare un numero così alto di appassionati.

Se ne consumano in tutti i modi, a fine pasto, con l’aperitivo, assieme con le ostriche o il formaggio, nei dolci, nei gelati: si tratta solo di un piccolo esempio.

A Carros, la fragola riesce a sublimarsi: più che un simbolo e l’essenza stessa della cittadina quando giunge la primavera.

Lo scorso anno fu record di presenza con oltre 10 mila persone ad affollare le strade di Carros.