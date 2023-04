76° Festival di Cannes, undici cortometraggi in gara per la Palma d'Oro

Sono 11 i cortometraggi selezionati, su 4288, in gara per il 76° Festival di Cannes (16 maggio-27 maggio). Le produzioni arrivano da 12 paesi: Argentina, Colombia, Spagna, Stati Uniti, Francia, Ungheria, Indonesia, Islanda, Norvegia, Polonia, Regno Unito e Ucraina. La Palma d’Oro per il miglior lavoro sarà assegnata dalla giuria, presieduta da Ildikó Enyedi, sabato 27 maggio durante la cerimonia di premiazione.

I lavori in gara

LA PERRA de Carla Melo Gampert

Colombie & France – 14′

AS IT WAS de Anastasia Solonevych & Damian Kocur

Pologne & Ukraine – 15′

TITS de Eivind Landsvik

Norvège – 12′

27 de Flóra Anna Buda

Hongrie & France – 11′

LE SEXE DE MA MÈRE de Francis Canitrot

France – 14′

AUNQUE ES DE NOCHE de Guillermo García López

Espagne & France – 14′

BASRI & SALMA IN A NEVER-ENDING COMEDY de Khozy Rizal

Indonésie – 15′

POOF de Margaret Miller

États-Unis – 10′

NADA DE TODO ESTO de Patricio Martínez & Francisco Canton

Argentine & Espagne – 15′

WILD SUMMON de Karni Arieli & Saul Freed

Royaume-Uni – 14′

FÁR de Gunnur Martinsdóttir Schlüter

Islande – 5′