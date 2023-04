Domani, a Nizza, non circoleranno i bus e i tram

Il 1° maggio, come tutti gli anni, i servizi pubblici sono sospesi.

Una tradizione che viene mantenuta e che, anche se può creare qualche disagio, soprattutto ai turisti, è bello vedere rispettata.

Se il 1° maggio è la festa dei lavoratori, almeno per quanto concerne i trasporti pubblici cittadini: che festa sia!

Sarà l’occasione per scoprire la comodità delle velo blu o per una passeggiata nelle strade del centro, quelle al di fuori dei classici tour dei turisti, che conservano intatto il loro fascino e il loro interesse e che si possono gustare con calma, soprattutto in una giornata di scarso traffico veicolare.

Queste le manifestazioni per il 1° maggio

Nizza, ore 10:30 al porto, place Ile-de Beauté il corteo raggiungerà il Théâtre de Verdure sulla Promenade.

Cannes, ore 10 davanti alla stazione ferroviaria.

Antibes, ore 10 in Place Général-degaulle.

Grasse, ore 10,30 Jardin des Plantes.

Touët-de-l'Escarène ore 17.

Domani, 1° maggio, nonostante sia lunedì non vi sarà il tradizionale mercato dei brocantes in Cours Saleya.