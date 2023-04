L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 5 maggio

ARIETE

Tanti i pensieri frullanti nella testolina e pochi i consensi che troverete in coloro che vi attorniano… Infatti nel corso di questa caotica settimana le paturnie esorbiteranno, i comportamenti altrui irriteranno e talvolta vi coglierà a tradimento l’affanno ma nel week end e il 1° maggio vi riscatterete staccando la spina e ritrovando un granellino di ilarità malgrado quel vago senso di stanchezza che ogni tanto coglie alla sprovvista. Contiguità con soggetti ermetici ed enigmatici.

TORO

Forza e coraggio che a metà mese arriverà Giove a sostenervi nelle ardue imprese. Per il momento accontentatevi di ciò che passa il convento, non andate in tilt per niente, allontanate gli stolti e coltivate un interesse rilassante. Poi, di cosine strane ve ne accadranno a iosa e se un uomo non smetterà di stupirvi, una donna seguiterà a deludervi. Un giretto al mare o meglio ancora in mezzo alla natura avrà il potere di rinfrancarvi e farvi tornare come nuovi.

GEMELLI

Chiuderete il mese con una fiacca prorompente e dei punti interrogativi riguardo una faccenda delicata oppure vi troverete nella condizione di difendere una persona, un’ideale o far da pacieri tra due tendenti a litigare. Poi con l’arrivo di maggio, mese di rose e spose, comincerete a risalire la china, sentirvi meglio e recuperare verve a parte qualche incavolatura di comune amministrazione. Soldi da spendere per un acquisto utile e 1° maggio allettante.

CANCRO

Non fate due passi avanti e tre indietro perché mai come ora la determinazione rendesi tassativa al fine di sbrogliare matasse, tagliare un traguardo, dare il benservito ad un mezzo svitato e prendere in mano le redini di una questione spettante voi o chi vi è caro. Anche se gli sbalzi umorali abbonderanno trascorrerete delle ore liete a casa o all’aperto, vi trastullerete e riposerete. Occhio solo a non prendere lucciole per lanterne in amore o in ambito amichevole.

LEONE

Approfittate della Luna, che il 27 aprile forma il primo quarto nella vostra costellazione, per mettere ordine nella vostra vita, dare un input alla quotidianità, reclamare un diritto ed organizzarvi a puntino per non far confusione… Di problemi ne avete diversi ma un paio si risolveranno grazie anche all’appoggio di astri clementi mentre le bugie di un soggetto dalla duplice personalità sconcerteranno fino a mandarlo a ragliare in un altro cortile. 1° maggio allegrotto.

VERGINE

Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, evadere dalle solite quattro mura, dare saggi consigli ad un figliolo e lenire un acciacchino è ciò che le stelle consigliano nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Probabili rammarichi per una persona conosciuta abbinati a novelle da vicino e lontano, messaggi ricchi di significato, venerdì strampalato e 1° maggio abbastanza beato.

BILANCIA

Attraversate una fase delicata dove stare in guardina rendesi tassativo al fine di non cadere tra le grinfie di volponi anche se capirete da soli che certi individui dovrebbero candeggiare il cervello prima di blaterare … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino. Un combino o un viaggetto entusiasmerà, una notiziola rinfrancherà mentre una donna amareggerà. Tendenza alle infiammazioni.

SCORPIONE

Sembra quasi che, a seguito di alti e bassi, stiate sulla riva ad aspettare che qualcosa di bello possa capitare e lo zampettino di un Saturno lezioso e grazioso in ciò vi sarà d’aiuto. Qualche nativo infatti vedrà alleggerirsi un fardello, ottimizzerà la quotidianità, rivedrà una cara personcina o riequilibrerà un rapporto traballante. Nel week end o in occasione del 1° maggio riceverete un significativo messaggio o librerete per una meta rilassante. Pressione da controllare.

SAGITTARIO

La vita ci mette sempre davanti a delle prove ma l’essenziale è adoperarsi al massimo per superarle al di là di infruttuose remore o paure. Buttate quindi alle ortiche il disfattismo, estrapolate l’ottimismo e vedrete che, in questo maggio assordante, all’ostacolo sormontato brinderete. Spuntano pure delle decisioni da pigliare, dei conti da sistemare, un’amica da contattare e un comunicato ricco di significato. Domenica e martedì all’insegna dell’imprevedibilità.

CAPRICORNO

Quanti eventi accadranno nell’overture di un mesetto più increspato delle onde del mare… Dovrete sistemare delle cose relative al passato, stare accanto a chi avrà un estremo bisogno di voi, far quadrare dei conti e accantonare il pessimismo, Spuntano pure la soluzione di un tormentone e una bella novella! Nella cerchia delle amicizie invece si cela uno puzzante di falsità: stanatelo e allontanatelo… Sia nel week end che lunedì uscirete e vi svagherete

ACQUARIO

Vi attende al varco una settimana intensa al punto non avere requie causa le centomila cose a cui pensare e i soggetti da inquadrare… E come ciliegina sulla torta vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, contrastare una bega personale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Possibili degli incontri casuali e dei progetti da avviare. Approfittate del ponte per riposare o viaggiare. Sorpresa domenicale.

PESCI

Riflettete prima di agire in quanto uno scatto di impulsività potrebbe costare caruccio e poi preparatevi ad una settimana stancante ma alla fin fine soddisfacente a parte le insistenze di chi continuando a picchiare sul medesimo chiodo non capisce che farete esattamente il contrario. Se l’energia scarseggia assumete delle vitamine e imparate a rilassare una mente in costante fermentazione. Luci ed ombre costelleranno un week-end assai bizzarro.





******************************************

Le stelle sono il sorriso dell’universo che si accende nel buio per darci la buonanotte…

*****************************************