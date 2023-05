Sigarette, salario minimo e tasso di usura, cosa è cambiato da ieri in Francia

Ogni mese porta le sue novità e il mese di maggio non sfugge a questo dovere.

Da ieri alcune novità contraddistinguono la vita dei francesi ed anche di chi in Francia vive e lavora.



Salario minimo

Una sorta di scala mobile o contingenza che dir si voglia è scattata ieri per l’adeguamento all’inflazione dei salari minimi.

Il salario minimo (SMIC), che fino ad aprile era di 1.353,07 euro netti al mese è aumentato del 2,22%, con una rivalutazione di 30 euro ed ora è di 1.383,08 euro netti il mese.

Il salario minimo orario passa da 11,27 euro lordi a 11,52 euro, così il salario “lordo” sale a 1.747,20 euro al mese rispetto ai precedenti 1.709,28 euro.

Sale anche il salario minimo nel pubblico impiego che da ieri è di 1.750,86 euro mensili lordi.



Tabacco e sigarette

Crescono i prezzi delle “bionde”: Lucky Strike, Rothmans, Winfield, The King's sono aumentati di 40 centesimi. Il tabacco da arrotolare JPS, Gauloises, Foruna o Drum aumenta da 20 a 60 centesimi per pacchetto.







Tasso di usura

Il tasso di interesse che individua il livello massimo di interessi che un istituto di credito può richiedere ai clienti (detto tasso d’usura) passa dal 4,24% per i mutui di durata pari o superiore a 20 anni al 4,52% per i mutui di durata maggiore e al 4,33% per i mutui tra i 10 ei 20 anni.



Stato sociale

L’aiuto sociale sale dell’1,6% e il Reddito di Solidarietà Attivo (RSA) passa da 598,54 euro a 608,12 euro per una persona sola, mentre gli assegni familiari passano da 139,83 euro a 142,07 euro per una coppia a basso reddito con due figli.

Il reddito di solidarietà attivo (RSA) fornisce alle persone prive di risorse un livello minimo di reddito che varia a seconda della composizione del nucleo familiare. La RSA è aperta, a determinate condizioni, a persone di almeno 25 anni e a giovani lavoratori dai 18 ai 24 anni se monoparentali o con una certa anzianità di attività professionale.